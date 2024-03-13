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科技
2024-03-13 16:02:54

世界睡眠日｜利用iPhone Apple Watch一招改善睡眠質素

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世界睡眠日｜利用iPhone Apple Watch一招改善睡眠質素

世界睡眠日｜利用iPhone Apple Watch一招改善睡眠質素

都市人經常失眠或睡眠不足，影響日常生活，適逢3月15日世界睡眠⽇，讓大眾關注自己的睡眠健康。利用 Apple Watch、iPhone、iPad 各項內建功能提升睡眠質素，簡單幾步已可分析睡眠狀態，建立休息目標，保持充足又健康的睡眠。

世界睡眠日︳利用iPhone Apple Watch一招改善睡眠質素 世界睡眠日︳利用iPhone Apple Watch一招改善睡眠質素

睡眠追蹤功能

只需使用 iPhone 或 iPad 的「健康」app ，能設定睡眠目標，長期追蹤睡眠進度，以改良作息時間。利用 app 中的「設定睡眠」，可設定理想睡眠時數以及就寢和起床時間，規劃好每晚的睡眠習慣。如要更新睡眠時間表，在 iPhone 及 Apple Watch 都可更改和編輯。

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建立睡前及睡眠計劃

如果想減少睡前玩手機⼲擾，在預定的就寢時間可⾃動啟動「睡眠專注模式」，顯示鎖定畫⾯變得精簡。用家也可以在就寢前 15 分鐘到 3 ⼩時排定睡前放鬆時段，同時⾃動啟動「睡眠專注模式」，減少分神專心入睡。

睡覺時戴著 Apple Watch，即可追蹤睡眠資料，觀察當晚的入眠狀態。iPhone 的「睡眠」可根據晚上的 iPhone 使用情況，追蹤「臥牀時間」並繪成圖表。透過裝有 watchOS 8 的 Apple Watch Series 3 或之後型號，更可以測量和追蹤「呼吸頻率」。在 iPhone 或 Apple Watch 上隨時查看睡眠記錄，可依照需求調整睡前放鬆、睡眠⽬標和計畫，查看睡眠記錄，令每晚都有覺好瞓。

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