世界首創 搭載「內容憑證」功能 Leica M11-P 拒絕假資訊

符合「內容真實性倡議」標準

Leica M11-P率先使用符合《內容真實性倡議》(CAI)開源標準的加密元數據，所謂「CAI」，是倡議數碼媒體平台、組織和個人須採取各種措施，以確保所產生或分享內容的準確性、可靠性和透明度的一個平台。當採用CAI開源標準，該功能為圖像設計和修改提供了額外底層資訊，安全添加名稱、日期、變更和工具等資訊，讓人們瞭解檔案來源。此概念有點像NFT、區塊鏈等容許用家翻查溯源，但無法從中修改任何內容。通過「Leica內容憑證」功能，此機內含特殊晶片組，用於存儲德國聯邦印刷公司的數碼證書，令用家所拍的每張照片均會帶有符合CAI規格的數碼簽署。而任何人均可使用免費開源CAI工具或瀏覽Content Credentials網站，來驗證照片的真實性。