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科技
2023-11-24 04:29:59
日報

世界首創 搭載「內容憑證」功能 Leica M11-P 拒絕假資訊

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世界首創 搭載「內容憑證」功能 Leica M11-P 拒絕假資訊

世界首創 搭載「內容憑證」功能 Leica M11-P 拒絕假資訊

現今網絡世界充斥林林總總的假資訊，不止文字內容可以「老作」，就連相片都可以後製偽造，極易被篡改。對此Leica最近推出改版Leica M11-P旁軸相機，率先採用符合「內容真實性倡議」(CAI)開源標準的加密元數據，保護數碼圖像的真實性和版權。這種為拍攝成像搭載「內容憑證」的做法，為相機產品開先例。

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Leica M11-P

用家所拍的每張照片均會帶有符合CAI規格的數碼簽署。

符合「內容真實性倡議」標準

Leica M11-P率先使用符合《內容真實性倡議》(CAI)開源標準的加密元數據，所謂「CAI」，是倡議數碼媒體平台、組織和個人須採取各種措施，以確保所產生或分享內容的準確性、可靠性和透明度的一個平台。當採用CAI開源標準，該功能為圖像設計和修改提供了額外底層資訊，安全添加名稱、日期、變更和工具等資訊，讓人們瞭解檔案來源。此概念有點像NFT、區塊鏈等容許用家翻查溯源，但無法從中修改任何內容。通過「Leica內容憑證」功能，此機內含特殊晶片組，用於存儲德國聯邦印刷公司的數碼證書，令用家所拍的每張照片均會帶有符合CAI規格的數碼簽署。而任何人均可使用免費開源CAI工具或瀏覽Content Credentials網站，來驗證照片的真實性。

Leica M11-P

鎂鋁製啞光黑款式，正面招牌的Leica紅點被特意略去。

抹走招牌紅點 改機頂手寫字體

規格方面，Leica M11-P基本沿用M11的相機性能，包括60.3MP像素背照式CMOS、感光度為ISO 64至50000、3倍解析度技術和配備Maestro III影像引擎，支援4.5張每秒連拍。另外操作布局和機背2.95吋藍寶石水晶玻璃觸控屏也跟M11雷同，唯獨內存由M11的64GB增至256GB，方便儲存照片。機身方面，M11-P同樣設有鎂鋁製啞光黑款，以及鎂和黃銅製銀色款兩種選擇，相機正面招牌的Leica紅點被特意略去，取而代之的機頂鐫刻精美的品牌手繪字體，更顯低調。售價方面，Leica M11-P賣75,800港元，現已上市。

查詢：2385 0118

Leica M11-P

機頂鐫刻精美的品牌手繪字體。

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