中國移動國際「AI+時代全球發展論壇」 推出「AI+出海行業解決方案」與「大模型一體機」 助企業於全球市場揚帆遠航

國產AI大模型爆紅，帶挈中國「AI一體機」及其相關應用市場熾熱。中國移動國際有限公司(簡稱：中移國際)日前在香港舉辦「AI+時代全球發展論壇」。論壇以「AI領航 智助揚帆」為主題，匯聚逾800位政府機構、行業領袖、學術專家及生態夥伴代表，並由中國移動副總經理李慧鏑、中聯辦資訊中心副主任穆晨紅、香港特別行政區數字政策專員黃志光、香港Web 3.0協會創會會長、前香港金融管理局總裁陳德霖、柬埔寨郵電部國務秘書H.E. Chun Vat等領銜出席，共同探討人工智能技術賦能出海發展的合作新機遇。活動上中移國際宣布推出「AI+出海行業解決方案」與「中移國際大模型一體機」，各方更聯合發起「AI+出海合作生態聯盟」，共建開放共贏的生態圈，助企業於全球市場揚帆遠航。

活動上李慧鏑致辭表示，人工智能與新一代信息技術深度融合，各領域已步入全新的「AI+」時代。「AI+」帶來五個「新」：一是構築數智生活新場景，從智能駕駛到智慧家庭助手，日益普及的AI終端正在讓數智生活觸手可及；二是開啟技術普惠新路徑，開源大模型的創新使AI訓練成本大幅下降、推理能力顯著提升、應用場景不斷拓展；三是引領科技發展新速度，「AI for Science」正成為科技創新主流範式，大幅提升科研效率和生產力；四是重塑行業轉型新範式，AI行業大模型以「通用能力+領域知識」，深度嵌入行業生產流程，大幅提高生產率；五是構建社會治理新形態，智能體集群正以智能決策創新形成「人機共治」社會新形態，提升社會治理現代化水平。

AI+ 出海 行業 解決方案 賦能全球企業智能化轉型

李慧鏑指出中國移動錨定「世界一流信息服務科技創新公司」定位，推進「AI+」行動計劃，系統打造「AI+」基礎設施、攻堅「AI+」技術發展、深化「AI+」場景應用，為全球經濟社會數智化轉型提供有力支撐。同時，他提出四點倡議：一是要深化「AI+」產業融合，構建國際全鏈條智能化體系，推動全產業躍遷；二是要聚力「AI+」生態合作，共同繁榮「AI+」生態圈，使「AI+」服務各行各業；三是要推動「AI+」技術出海，打造超級節點，助力粵港澳大灣區成為世界AI創新的增長極；四是要開展「AI+」國際合作，服務共建「數位絲綢之路」，讓全球共享數智紅利。

為此，中移國際宣布推出「AI+出海行業解決方案」，涵蓋科技、製造、交通物流、金融、能源等五大行業，從數據基建到解決方案層面，全覆蓋企業數字化轉型的各個環節。方案通過整合大語言模型、物聯網連接管理及多雲管理等核心能力，為中移國際實現標準化、平台化的行業通用解決方案，助力企業在激烈的全球市場競爭中搶佔先機。

首發「中移國際大模型一體機」 跨境 AI 基建新標桿

配合新方案，官方又同步首發「中移國際大模型一體機」，那是一款為企業私隱數據計算而生的智能算力系統。通過本地化部署，在企業用戶的私有環境中運行，確保數據安全的同時實現高效計算與智能化處理。它依託中移國際在AI算力、大模型、場景化和行業應用等資源整合和部署方面的優勢，實現軟硬件和網絡的高度整合，大幅降低企業部署和維護成本。據悉今年2月，該一體機更已在亞太區實現金融服務業的首單應用。