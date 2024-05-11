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科技
2024-05-11 08:00:00

中國VPN免費推介｜用WhatsApp睇YouTube 自建私人Server5步教學

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中國VPN免費推介｜用WhatsApp睇YouTube 自建私人Server教學（am730製圖）

中國VPN免費推介｜用WhatsApp睇YouTube 自建私人Server教學（am730製圖）

香港人北上消費是大勢所趨，而相信大家都要面對漫數據不夠用的問題。而國內上網卡雖然平，可惜用唔到WhatsApp及上唔到Facebook及YouTube等應用程式。而今次就教大家如何最安全地免費使用VPN!

其實坊間有好多VPN服務，不過又要比月費又未必一定用到，而最安全簡單方法就是自己在家大建立一個人VPN Server。以筆者為例，於家中使用 TP-Link 的 Deco系列Router，再用APP設定就可簡單地建立一個私人VPN Server網絡。據了解 TP-Link的Deco系列WiFi 6以上Router都支援 OpenVPN 功能，用戶只要根據以下步驟就可輕易完成設置。

中國VPN免費教學

  • 第1步下載Deco APP 及OpenVPN APP
  • 第2步於Deco APP 開啟DDNS 及 OpenVPN 功能
  • 第3步分享及匯入OpenVPN設定檔
  • 第4步測試網絡
  • 第五步使用小貼士
首先於手機內下載”OpenVPN” 及 ” TP-Link Deco” 應用。 再開啟 ” TP-Link Deco” 應用，按右下方”更多” > “進階” 再於”DDNS” 內設定一個自己的域名。就算家中的寬頻計劃不是固定IP，TP-Link免費的DDNS功能都可以用自定的網域名稱，來取代浮動的寬頻IP。 再選擇 “VPN 伺服器” > 選擇建立”OpenVPN” 類別伺服器。暫只需填寫項目說明名稱即可，可按儲存。 再按回已建立的 OpenVPN 設定檔 >選擇”滙出設定檔”即可。 於手機的Download文件夾，找尋匯出的”OpenVPN”設定檔，並透過藍牙/ WhappsApp/ Wechat分享給需要使用VPN的Android/ iOS手機 或Windows/ MacOS Notebook 。 開啟”OpenVPN” APP，選擇”Upload File”及”BROWSE”，找回已下載的OpenVPN設定檔，就可連線。 成功連接VPN後會出現這個”鎖匙”圖示，表示以加密方式，透過香港的Deco Router來連續互聯網，所以在大灣區或其他省份都可以繼續使用Google的YouTube/ Map及WhatsApp服務。
Notebook 都支援OpenVPN Software，以相同方式匯入設定檔 國內連接酒店 WiFi及國內SIM都可以暢用WhatsApp、Gmail 及 FaceBook 等，相信這個方法可大大減低漫遊成本。 以中國聯通及中國電訊為例，平均28至48人民幣就可以擁20GB左右數據，相信足夠大家在大灣區使用。 至於利用中國電訊5G，於正常下載為307Mbps，而連接VPN後仍有24.3Mbps，雖然慢了不少，但網速仍可順暢觀看YouTube。 至於利用中國電訊5G，於正常下載為307Mbps，而連接VPN後仍有24.3Mbps，雖然慢了不少，但網速仍可順暢觀看YouTube。 使用OpenVPN 這一類型的VPN Server為最簡單的設定方法，都是下載APP，而且同一個OpenVPN 設定檔可以分享同行北上的朋友們，十分方便。

可分享予同行朋友共用

Mobile Magazine測試多月，發覺自行建設VPN Server方法是最安全及最抵玩，而使用OpenVPN 這一類型的VPN Server為最簡單的設定方法，都是下載APP，而且同一個OpenVPN 設定檔可以分享同行北上的朋友們，十分方便。另外，大多數家庭Wi-Fi 6 以上的 Router 都已經支援 VPN 伺服器功能，就算原有舊Router未支援VPN Server 功能，最低門檻都是一次性幾百元就可以購買一部有VPN Server 的Router，升級後除了支援 VPN 功能外，同時可享受到 WiFi 6/ 6E/ 7 穩定速度 ，所以大家一定要學識用盡家中的Router。

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最後有一個使用小貼士比大家，如果使用大數據流量時，IP 都可能會被封鎖，不過用戶可於 ” TP-Link Deco” APP中，隨時改變VPN 端口的數值(1024 – 65534)，再匯出一個新設定檔，就可重新解破限制，繼續使用WhatsApp睇YouTube。

支援OpenVPN 的TP-Link Router 列表

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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