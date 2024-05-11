中國VPN免費推介｜用WhatsApp睇YouTube 自建私人Server5步教學

香港人北上消費是大勢所趨，而相信大家都要面對漫數據不夠用的問題。而國內上網卡雖然平，可惜用唔到WhatsApp及上唔到Facebook及YouTube等應用程式。而今次就教大家如何最安全地免費使用VPN!

其實坊間有好多VPN服務，不過又要比月費又未必一定用到，而最安全簡單方法就是自己在家大建立一個人VPN Server。以筆者為例，於家中使用 TP-Link 的 Deco系列Router，再用APP設定就可簡單地建立一個私人VPN Server網絡。據了解 TP-Link的Deco系列WiFi 6以上Router都支援 OpenVPN 功能，用戶只要根據以下步驟就可輕易完成設置。