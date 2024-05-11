中國VPN免費推介｜用WhatsApp睇YouTube 自建私人Server5步教學

香港人北上消費是大勢所趨，而相信大家都要面對漫數據不夠用的問題。而國內上網卡雖然平，可惜用唔到WhatsApp及上唔到Facebook及YouTube等應用程式。而今次就教大家如何最安全地免費使用VPN!
其實坊間有好多VPN服務，不過又要比月費又未必一定用到，而最安全簡單方法就是自己在家大建立一個人VPN Server。以筆者為例，於家中使用 TP-Link 的 Deco系列Router，再用APP設定就可簡單地建立一個私人VPN Server網絡。據了解 TP-Link的Deco系列WiFi 6以上Router都支援 OpenVPN 功能，用戶只要根據以下步驟就可輕易完成設置。
中國VPN免費教學
- 第1步下載Deco APP 及OpenVPN APP
- 第2步於Deco APP 開啟DDNS 及 OpenVPN 功能
- 第3步分享及匯入OpenVPN設定檔
- 第4步測試網絡
- 第五步使用小貼士
可分享予同行朋友共用
Mobile Magazine測試多月，發覺自行建設VPN Server方法是最安全及最抵玩，而使用OpenVPN 這一類型的VPN Server為最簡單的設定方法，都是下載APP，而且同一個OpenVPN 設定檔可以分享同行北上的朋友們，十分方便。另外，大多數家庭Wi-Fi 6 以上的 Router 都已經支援 VPN 伺服器功能，就算原有舊Router未支援VPN Server 功能，最低門檻都是一次性幾百元就可以購買一部有VPN Server 的Router，升級後除了支援 VPN 功能外，同時可享受到 WiFi 6/ 6E/ 7 穩定速度 ，所以大家一定要學識用盡家中的Router。
最後有一個使用小貼士比大家，如果使用大數據流量時，IP 都可能會被封鎖，不過用戶可於 ” TP-Link Deco” APP中，隨時改變VPN 端口的數值(1024 – 65534)，再匯出一個新設定檔，就可重新解破限制，繼續使用WhatsApp睇YouTube。
支援OpenVPN 的TP-Link Router 列表
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