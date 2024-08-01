中階手機｜Nothing發布Phone (2a) Plus　升級晶片搭配5千萬像素自拍鏡

Nothing於3月才推出了Phone (2a)，事隔半年後宣布推出名為Phone (2a) Plus的升級版本，在多個方面效能均有提升。香港版暫未公有任何消息，但價錢亦相信繼續走中階路線。

晶片、相機升呢

Phone (2a) Plus的主要亮點是搭載獨家與MediaTek合作的天璣Dimensity 7350 Pro晶片，只限Nothing使用，據稱為7200 Pro的超頻版本，基於TSMC的4nm Gen 2工藝製造。這個8核CPU令Phone (2a) Plus比Phone (2a)快10％，圖形性能提高了30％，官方提供的安兔兔跑分為805000以上。

第二個值得注意的升級是自拍相機，Phone (2a) Plus的前置相機由32MP升級到了50MP。有線充電速度亦達到了50W，略快於Phone (2a)的45W，但5000mAh電池容量維持不變。