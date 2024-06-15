中階手機｜Nothing Phone (2a) 特別版售價公布　可試用Android 15 Beta版

Nothing早前透露將推出Phone (2a) Special Edition，香港亦將會發售，今日代理公布售價及發售日。特別版為紅藍黃三原色設計，定價為$2999，比普通版貴$400，將於6月18日正式開售。

Nothing Phone (2a) 最近開始用上黑白兩色以外的色彩推出新產品。

首推三色設計

Nothing向來以黑白兩色為主調，今次⾸次在⼀款硬件產品中同時使⽤紅黃藍三種顏色。以往紅色⼀直⽤於Nothing音頻產品的右耳機，黃色則出現在新款Ear (a)上，而藍色最近在Phone (2a)藍色版本中使用。

規格跟Phone (2a)一樣，採⽤MediaTek Dimensity 7200 Pro處理器、Nothing OS系統和5000mAh⻑續航電池，並擁有6.7英寸AMOLED顯示屏、雙5000萬像素後置攝像頭以及12GB + 256GB內存。最突出的獨有The Glyph界面，展現了Nothing風格。