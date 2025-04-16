中階手機｜OPPO Reno13 F/ A5 Pro雙機齊發　$3000有找、IP69防水兼超大電量

OPPO今日推出兩部中階手機，OPPO Reno13 F以親民AI機作定位，主鏡5000萬像素兼有AI影像技術；而A5 Pro主打軍規級堅固防護，價錢只需$1999相當抵玩。兩部機均有IP69防塵防水性能，作為副機、或長者兒童手機都適合不過。

平玩AI功能

OPPO Reno13 F 5G採用超薄設計，機身僅重192克、厚度7.76毫米，6.67OLED屏幕都有120Hz刷新率。配備5000萬畫素OIS主鏡頭、800萬超廣角及200萬微距鏡頭，前置3200萬畫素自拍鏡頭，基本拍攝足夠有餘。

雖內置Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1晶片，但同樣可處理AI功能，AI影像包括AI Livephoto、AI超高解析度、AI消除反光/拖影及AI動態生成。其他智能AI助手亦有即時螢幕翻譯、AI文案生成與文章摘要及錄音摘要。