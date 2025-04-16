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科技
2025-04-16 19:00:00

中階手機｜OPPO Reno13 F/ A5 Pro雙機齊發　$3000有找、IP69防水兼超大電量

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OPPO今日推出兩部中階手機Reno13 F及A5 Pro。

OPPO今日推出兩部中階手機Reno13 F及A5 Pro。

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OPPO今日推出兩部中階手機，OPPO Reno13 F以親民AI機作定位，主鏡5000萬像素兼有AI影像技術；而A5 Pro主打軍規級堅固防護，價錢只需$1999相當抵玩。兩部機均有IP69防塵防水性能，作為副機、或長者兒童手機都適合不過。

OPPO Reno13 F 5G設計簡約，共有兩色可選。 OPPO Reno13 F 5G鏡頭配置。 OPPO Reno13 F 5G內置AI消除反光功能。 OPPO Reno13 F 5G其他實用文書AI功能。

平玩AI功能

OPPO Reno13 F 5G採用超薄設計，機身僅重192克、厚度7.76毫米，6.67OLED屏幕都有120Hz刷新率。配備5000萬畫素OIS主鏡頭、800萬超廣角及200萬微距鏡頭，前置3200萬畫素自拍鏡頭，基本拍攝足夠有餘。

雖內置Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1晶片，但同樣可處理AI功能，AI影像包括AI Livephoto、AI超高解析度、AI消除反光/拖影及AI動態生成。其他智能AI助手亦有即時螢幕翻譯、AI文案生成與文章摘要及錄音摘要。

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OPPO Reno13 F 5G通過IP69、IP68、IP66三重認證。 OPPO Reno13 F 5G水底攝影模式可裸機水下拍攝。

裸機水底攝影

OPPO Reno13 F通過IP69、IP68、IP66三重認證，可承受1.5米水深30分鐘浸泡，支援水下相機模式，可在水底下使用。神盾耐用結構有抗摔抗衝擊，海綿仿生緩震技術提供全面保護。內置12GB RAM+256GB ROM，並配備5800mAh電池，支援45W超級閃充，足以應付日常需求。現已上市，有石墨灰及薄霧紫兩種配色，售價$2599。

OPPO A5 Pro定價更親民，超強抗摔。 OPPO A5 Pro同樣有IPX6+IPX8+IPX9專業防水性能。 OPPO A5 Pro 6.67吋LCD屏幕亮度可達1000nits。

軍規級抗摔能力

另一部OPPO A5 Pro定價只是$1999，但規格也不失禮。軍規級堅固防護升級二強玻璃，抗摔性能較普通玻璃提升160%；AM04高強度鋁合金框架經過1000次抗彎折測試；關鍵部件採用海綿仿生緩震系統，更有IP69級專業防水性能，可裸機進行水下攝影，不怕跌及濕水。

搭載MediaTek Dimensity 6300晶片，6.67吋HD 1000nits超亮LCD屏幕，支持120Hz智能刷新率調節；立體雙揚聲器系統可輸出高達300%的震撼音量，配合200%超級聽筒模式，煲劇睇片聲畫俱備。同樣搭配5800mAh超大容量電池，配合45W超級閃充。設有摩卡棕及花朵粉兩色，8GB+256GB配置，$1999無投訴。

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