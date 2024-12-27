中電金信推出AI 驅動端到端解決方案 提升企業軟件測試效率

中電金信推出新一代卓越測試中心（TCoE 3.0）解決方案，改變企業對軟件測試的方式。TCoE 3.0是一個全面的端到端解決方案，旨在利用AI、機器學習和自動化技術，讓軟件測試變得更智能和靈活，同時降低成本和人力需求。此解決方案能協助企業高效地開發適用於實際場景的關鍵任務軟件，確保其可靠性與穩定性，尤其適合銀行及金融行業等要求嚴格的環境。 企業軟件測試極為複雜且耗時。根據Gartner的報告，隨著應用程式和架構日益複雜化，以及開發週期縮短，產品測試團隊將繼續面臨重重挑戰。由於熟練工程師的持續短缺，加上需要符合數據私隱和存取規範的要求，壓力將進一步加劇。團隊還需要持續自動化日益累積的大量手動測試。中電金信正透過TCoE 3.0解決方案，利用生成式AI大幅簡化並提升企業軟件測試的效率，幫助企業克服這些挑戰。

TCoE 3.0的主要功能包括： • AI 驅動的測試用例生成：利用大型語言模型（LLM）分析業務需求並自動生成測試用例。此方案可確保測試用例在整個端到端測試過程中與業務目標保持一致。透過自動化測試用例的準備和提升敏捷性，令測試團隊以更少資源涵蓋更廣泛的測試範圍。 • AI 驅動的腳本創建和自動執行：將測試場景的自然語言描述轉換為可執行的測試腳本，並自動執行這些腳本以實現端到端的覆蓋。這項創新簡化了針對動態用戶界面和自訂工作流程的測試工作，令非技術人員亦能製作測試腳本。該功能可有效覆蓋複雜架構中的各種場景，減少手動工作，並大幅簡化測試流程。

• 智能及可擴展的自適應測試：引入自適應功能，可有效應對應用流程的更新，同時具備自我修復機制，可因應用戶介面的變動而自動調整測試步驟。透過無縫適應持續的軟件更新，此解決方案將因微小改動而需頻繁維護腳本的需求降低，顯著減少維護測試腳本所需的時間、精力和成本。 與應科院合作推金融智能助手 推動數碼員工落地 TCoE 3.0的推出標誌著中電金信在AI領域取得的重大進展。中電金信在2024年啓動「源啟AI+」行動，以推動AI相關的產品創新、數據集建設和模型訓練的突破，並已為金融、能源和製造等多個行業的企業引入了智能解決方案。

今年4月，中電金信與香港應用科技研究院（ASTRI）簽署了戰略合作協議。這次合作的首個成果是新發布的金融智能助手，一個基於中電金信的AI代理技術框架和ASTRI的RAG框架所建立的綜合工具包，旨在幫助金融行業的企業加速AI應用的開發與推動數碼員工的落地。本月初，中電金信發布了專為金融行業定制的源啟金融大模型。該模型透過700GB的金融數據進行針對性訓練和調校，增強了金融洞察能力及應用效能，專注於銀行業的應用場景，確保與行業需求精確匹配。

中電金信高級副總裁汪毓盛表示：「隨著技術爆發式增長，人工智能的落地應用『更深更實』，特別在高度數碼化的金融業，AI正迎來大規模應用。行業需要的不是單純的AI產品、模型，而是真正實現企業智能化，通過AI改變業務模式。以應用為牽引、以場景為驅動，我們致力於打通AI應用價值的最後一公里。透過結合AI 技術的進步以及我們在基礎架構、顧問服務、軟件、數據治理和大規模定制服務方面的優勢，中電金信能夠幫助企業實現數智化轉型，提升生產力並增強盈利表現。」

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