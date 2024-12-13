仁孚首個電動車體驗中心開幕 集三大人氣品牌

電動車逐漸在香港汽車市場普及，各地品牌及車款亦愈來愈多，仁孚集團選址於灣仔新建成的合和商場設立全新體驗中心，集合旗下三個代理品牌包括smart、DENZA和Hyundai的電動車型號，可親自到場睇車選購。 灣仔向來是港島車壇重地，作為仁孚旗下首個集團式汽車陳列室，體驗中心可一站式選購旗下三大代理品牌電動車。場內展示了smart、DENZA和Hyundai的最新電動車型號，當中涵蓋多款不同車型，包括揭背型SUV、轎車型SUV、高性能跑車，以至大型豪華MPV等，適合不同需要的準車主。

展出多款電動車 新世代全電動化的smart小巧有型，結合了充滿時尚玩味的設計。smart與BRABUS合作的#1有極致跑感，最新的smart #3亦有iF Design Award及The Red Dot Award獎項肯定。品牌自2023年10月回歸香港市場至今，已售出超過1,400輛電動車，深受車迷歡迎。 DENZA則屬比亞迪集團旗下豪華品牌，中國銷量第一，以MPV D9為招牌車款。結合現代科技與豪華高級駕乘體驗，中排兩張電動大班椅具按摩功能，甚至有齊雪櫃、後座智能屏幕等設備，能滿足商務接送及出行、家庭出遊等用車需求。

韓國的Hyundai向來人氣，早年推出多款不同系列的電動車如KONA及IONIQ。旗艦型號IONIQ 6將科技與美學結合，設計充滿科幻運動感，囊括多個國際獎項如World Car of the Year，體驗中心內可以仔細欣賞及試坐。 落戶灣仔地標商場 仁孚集團體驗中心位於灣仔全新開業的合和商場，佔地超過7,000平方尺，展出多部最新款電動車及特設貴賓接待區，能了解更多有關電動車的事宜。附設港島其中一個最大型的停車場，提供超過400個車位，配備電動車充電樁，能為訪客提供充電服務。 仁孚集團體驗中心

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場18樓1801號鋪

開放時間︰10am-8pm