熱門搜尋:
買家印花稅 財政預算案2024 撤辣 煙草稅 李龍基 大光麵 長者醫療券 天璽．海 垃圾徵費 流感 姜濤 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-02-28 17:18:15

任天堂公布《寶可夢傳說Z-A》新遊戲　開發手機卡片遊戲公司股價急升(有片)

分享：
任天堂公布新遊戲《寶可夢傳說Z-A》的開發。

任天堂公布新遊戲《寶可夢傳說Z-A》的開發。

2月27日是任天堂「吸金」品牌，《精靈寶可夢》的首款遊戲推出的日子，因此這天被任天堂旗下的寶可夢公司定為寶可夢日（Pokémon Day）。在昨日寶可夢公司就推出影片，公布新的開發計劃，除了新系列的寶可夢傳說的新遊戲《寶可夢傳說Z-A》（Pokémon LEGENDS Z-A）之外，還有手機版的寶可夢卡片對戰遊戲。根據彭博報道，開發這款手機遊戲的公司今日（28日）股價隨即急升。

作為任天堂其中一個最能賺錢的品牌，在Pokémon Day的影片中，除了包括現有遊戲如《朱／紫》的更新，手機遊戲《Pokémon Go》的連動，以及《Pokémon Sleep》將出現雷公、水君及炎帝之外，最矚目還有《寶可夢傳說Z-A》的開發。在有關影片中雖然沒有遊戲展示，但一些草圖已令寶可夢迷的關注。遊戲估計是《寶可夢傳說 阿爾宙斯》的續作，同樣採取開放世界遊戲，而且寶可夢也可以與人類在世界中出現及戰鬥，而影片提到的「密阿雷市」是卡洛斯地區的主要城市，相信遊戲世界與《寶可夢X/Y》有關連。遊戲預計在2025年推出，相信之後仍會釋出更多遊戲的影片及內容。

《Pokemon Legend Z-A》估計採用《Pokemon X/Y》的舞台。(影片截圖) 《Pokemon Legend Z-A》估計採用《Pokemon X/Y》的舞台。(影片截圖) 《Pokemon Legend Z-A》估計採用《Pokemon X/Y》的舞台。(影片截圖)

另一個矚目點，是大熱的寶可夢卡片遊戲，將會在今年推出手機的對戰遊戲。寶可夢卡片近年在日本大賣，而且每次開賣都有大批寶可夢迷到場排隊甚至引發混亂和衝突，部份稀有的卡片被高價炒賣，因此頻頻發生有遊戲卡店被人爆竊的事件。今次為寶可夢公司開發遊戲的日本企業DeNA，股價今日單日已上升25%。

Pokemon將推手機卡片遊戲。(網頁截圖) Pokemon將推手機卡片遊戲。(影片截圖) Pokemon將推手機卡片遊戲。(網頁截圖)

▼Pokémon Day官方影片▼

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受