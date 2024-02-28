2月27日是任天堂「吸金」品牌，《精靈寶可夢》的首款遊戲推出的日子，因此這天被任天堂旗下的寶可夢公司定為寶可夢日（Pokémon Day）。在昨日寶可夢公司就推出影片，公布新的開發計劃，除了新系列的寶可夢傳說的新遊戲《寶可夢傳說Z-A》（Pokémon LEGENDS Z-A）之外，還有手機版的寶可夢卡片對戰遊戲。根據彭博報道，開發這款手機遊戲的公司今日（28日）股價隨即急升。

作為任天堂其中一個最能賺錢的品牌，在Pokémon Day的影片中，除了包括現有遊戲如《朱／紫》的更新，手機遊戲《Pokémon Go》的連動，以及《Pokémon Sleep》將出現雷公、水君及炎帝之外，最矚目還有《寶可夢傳說Z-A》的開發。在有關影片中雖然沒有遊戲展示，但一些草圖已令寶可夢迷的關注。遊戲估計是《寶可夢傳說 阿爾宙斯》的續作，同樣採取開放世界遊戲，而且寶可夢也可以與人類在世界中出現及戰鬥，而影片提到的「密阿雷市」是卡洛斯地區的主要城市，相信遊戲世界與《寶可夢X/Y》有關連。遊戲預計在2025年推出，相信之後仍會釋出更多遊戲的影片及內容。