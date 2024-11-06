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科技
2024-11-06 16:10:00

任天堂宣布Switch 2將向下相容並延續NSO服務

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任天堂宣布Switch 2將向下相容並延續NSO服務

任天堂宣布Switch 2將向下相容並延續NSO服務

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任天堂於今日（6日）舉行的經營方針說明會上，正式宣布下一代Nintendo Switch（暫稱Switch 2）將可向下相容現有的Switch遊戲，並且Nintendo Switch Online（NSO）服務也將繼續沿用於新機種。

繼承玩家記錄　與玩家維持良好關係

任天堂社長古川俊太郎在說明會上表示，過去的遊戲機世代交替時，玩家的購買履歷和遊玩紀錄往往難以延續，導致玩家與任天堂的關係暫時中斷。為了解決這個問題，任天堂將以Nintendo Account為基礎，讓玩家的紀錄得以跨世代延續，維持與玩家之間的良好關係。
 

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官方宣布了後繼機種將可遊玩目前 Nintendo Switch 的遊戲軟體。 官方宣布了後繼機種將可遊玩目前 Nintendo Switch 的遊戲軟體。

Switch 2將支援現有遊戲

古川俊太郎進一步透露，Switch 2將支援目前的Switch遊戲軟體，這意味著玩家購買新機後，仍可繼續遊玩已購買的遊戲。此外，玩家還可以從現有的遊戲陣容中選擇新的遊戲進行體驗。

NSO服務將繼續沿用

任天堂強調，NSO服務將繼續沿用於Switch 2，確保玩家能夠享受穩定的線上服務。這對於維持玩家社群的活躍度和遊戲體驗至關重要。

更多資訊即將公開

任天堂表示，將在未來進一步公開有關Switch 2的詳細資訊，包括其兼容性和其他功能。玩家們可以期待更多的官方消息。

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