任天堂宣布Switch 2將向下相容並延續NSO服務

任天堂於今日（6日）舉行的經營方針說明會上，正式宣布下一代Nintendo Switch（暫稱Switch 2）將可向下相容現有的Switch遊戲，並且Nintendo Switch Online（NSO）服務也將繼續沿用於新機種。

繼承玩家記錄 與玩家維持良好關係 任天堂社長古川俊太郎在說明會上表示，過去的遊戲機世代交替時，玩家的購買履歷和遊玩紀錄往往難以延續，導致玩家與任天堂的關係暫時中斷。為了解決這個問題，任天堂將以Nintendo Account為基礎，讓玩家的紀錄得以跨世代延續，維持與玩家之間的良好關係。



Switch 2將支援現有遊戲 古川俊太郎進一步透露，Switch 2將支援目前的Switch遊戲軟體，這意味著玩家購買新機後，仍可繼續遊玩已購買的遊戲。此外，玩家還可以從現有的遊戲陣容中選擇新的遊戲進行體驗。

NSO服務將繼續沿用 任天堂強調，NSO服務將繼續沿用於Switch 2，確保玩家能夠享受穩定的線上服務。這對於維持玩家社群的活躍度和遊戲體驗至關重要。

更多資訊即將公開 任天堂表示，將在未來進一步公開有關Switch 2的詳細資訊，包括其兼容性和其他功能。玩家們可以期待更多的官方消息。

古川です。本日の経営方針説明会で、Nintendo Switchの後継機種ではNintendo Switch向けソフトも遊べることを公表しました。また、Nintendo Switch Onlineも後継機種で引き続きご利用いただけるようにします。これらNintendo Switchとの互換性を含む後継機種の詳しい情報は、後日改めてご案内します。 — 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) November 6, 2024