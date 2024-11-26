Switch 2上市時間料明年3月 任天堂預備700萬部新機對抗黃牛絕招

任天堂對抗黃牛絕招 Nintendo Switch 2 將預備 700 萬部新機

任天堂自2017年推出旗下Nintendo Switch後，一直到今已有8 年之久，其間只是在2019年推出輕量版Nintendo Switch Lite，以及在2021年推出將屏幕升級為OLED的微升級版Nintendo Switch外，其外觀及其規格一直都並沒有換改變。不過今年任天堂便透露下一代遊戲主機Nintendo Switch 2（暫名），預計將於明年 3 月前與全球玩家們見面，另外亦承諾會努力準備好，不會讓Nintendo Switch 2 推出時，重現昔日Switch出現缺貨問題，據外媒消息，任天堂將會以700萬部機為初期產量目標，並希望藉此減少供需失衡而導致的炒賣問題。

任天堂據傳希望Nintendo Switch 2 推出時的初期產量目標，能夠達到 2017 年 3 月Nintendo Switch 推出時銷量的 2.5 倍，即約 685 萬部。

任天堂傳希望Switch 2初期產量達到685萬部 任天堂據傳希望Nintendo Switch 2 推出時的初期產量目標，能夠達到2017年3月Nintendo Switch 推出時銷量的2.5倍，即約685萬部。而根據任天堂提供的財報資訊，2017年3月的Nintendo Switch 銷量為274萬台，因此任天堂這次時隔8年再度推出新主機，需要至少準備685萬台Nintendo Switch2 主機來滿足這個需求。

在今年 7 月份，任天堂總裁古川俊太郎也表示，晶片短缺的問題已經解決，因此會全力避免供應不足的情況，滿足玩家的需求。