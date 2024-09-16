任天堂《斯普拉遁3》大型祭典圓滿落幕！未來活動計劃曝光

任天堂人氣射擊遊戲《斯普拉遁3》於今日結束了為期三天的大型祭典「Grand Festival」。官方釋出了閉幕影片，回顧了遊戲發售以來的各個祭典主題，並感謝玩家們兩年來的支持。

隨著《斯普拉遁3》兩年的定期內容更新告一段落，官方在X（舊稱Twitter）上宣布了未來的活動計劃。節日活動如「Splatoween」、「Frosty Fest」、「Spring Fest」和「Summer Nights」等將會持續進行，並復刻部分過去的主題。

除了節日活動外，官方還會不定期推出武器性能調整等更新。「大型跑」活動也會依序復刻過去的活動內容，同時團隊打工競賽近期將會以全新的內容舉行。

月度活動賽事

需要注意的是，月度活動賽事和團隊打工競賽可能會在沒有事前通知的情況下結束，請玩家們諒解。

《斯普拉遁3》的未來計劃讓玩家們充滿期待，無論是復刻的經典活動還是全新的內容，都將為玩家帶來更多樂趣。