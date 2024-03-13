企業低估網絡釣魚事故風險 HKCERT揭露網絡攻擊現況 剖析五大資訊保安趨勢

正所謂：「你有張良計，我有過牆梯。」生成式AI等前沿人工智能科技應用熱潮席捲全球，雖為企業帶來額外效益，但伴隨新興科技發展而來的網絡攻擊卻接連出現，早前更有黑客透過「深偽技術」Deepfake假扮跨國公司高管，與香港分行財務職員進行多人視像會議，藉此騙去兩億港元。香港生產力促進局數碼轉型部總經理兼香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)發言人陳仲文Alex接受專訪時表示：「現時網絡攻擊威脅日趨複雜，黑客除了懂得挪用AI科技犯案外，簡單如網絡釣魚詐騙亦不再局限於電郵形式，手法層出不窮且真假難辨。」他強調企業和市民應多加認識網絡保安資訊，提高應對網絡風險的能力。

網絡釣魚低成本高效益 手法層出不窮

相信大家都有收取過詐騙短訊，假扮朋友向你借錢；或是接到不明來電，冒認政府部門或銀行藉詞要索取你的個人資料甚至要求轉帳？Alex指出網絡釣魚(Phishing Attack)攻擊泛指不法分子透過發放短訊、電郵、語音訊息、二維碼等作餌，誘騙受害人上當。相比黑客駭入企業系統犯罪，他表示現在發動網絡釣魚詐騙的門檻很低，「暗網(Dark Web)已有俗稱『fishing kit』的套件供網絡罪犯下載，令不懂高深電腦編程技術的人都能輕鬆犯案。」他解釋網絡釣魚詐騙手法近年已轉趨多元化，如以漁翁撒網方式發放偽裝由電訊商、連鎖零售商店的會員奬賞計劃、網上支付服務商、政府部門等機構的電郵或短訊，聲稱收訊人的帳戶有異常，急須核實帳戶，真假難辨，叫人防不勝防。「有不法分子甚至為冒充網站，於搜尋引擎賣廣告務求於頁面置頂，或是在社交平台以贊助帖子方式，誘騙大家點擊連結進入假網站，留下帳戶登入憑證、信用卡資料、個人資料等。」Alex認為大眾往往低估網絡釣魚事故的殺傷力，最可怕的是一旦企業的客戶資料被盜取，隨時影響商譽，嚴重的話更可能招致公司倒閉。

HKCERT ：網絡釣魚個案佔去年整體處理保安事故近半

在香港，網絡釣魚情況日益嚴重。Alex引述HKCERT的調查數字，指出中心在2023年共處理7,752宗保安事故，其中網絡釣魚已佔3,752宗，佔整體個案接近一半(48%)，數量對比2022年上升27%，增幅創五年新高。而與網絡釣魚相關的連結更突破19,000條，按年增加22%，數目在四年內增加逾倍。網絡釣魚個案遍布不同行業，銀行、金融及電子支付行業首當其衝，其次是電子商貿、科企與加密貨幣交易，以及公共服務。至於簡稱DDOS的阻斷服務攻擊，透過流量攻擊癱瘓企業系統，也佔2,980宗，情況同樣嚴重。Alex認為企業或有誤解，以為網絡攻擊必定是駭入企業網絡關鍵基礎設施，「其實做網購的，被DDOS攻擊到『死網』；或是誤中網絡釣魚，被植入木馬程式或病毒後，黑客在時機成熟時才『引爆』，這些情況都相當棘手。」