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科技
2024-07-24 10:27:06

企業動態丨FUJIFILM BI創新領先60載 董事總經理陳偉明：大企業落實超自動化 冀AI能普及應用 令中小企受惠

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企業動態丨FUJIFILM BI創新領先60載 董事總經理陳偉明：大企業落實超自動化 冀AI能普及應用 令中小企受惠

企業動態丨FUJIFILM BI創新領先60載 董事總經理陳偉明：大企業落實超自動化 冀AI能普及應用 令中小企受惠

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(左起)FUJIFILM BI營運部總監陳富昇Norris、董事總經理陳偉明Alan與諮詢及專業服務總監關志健Michael。

(左起)FUJIFILM BI營運部總監陳富昇Norris、董事總經理陳偉明Alan與諮詢及專業服務總監關志健Michael。

致力為香港企業推動數碼轉型與超自動化作業流程，FUJIFILM Business Innovation, FUJIFILM BI(富士膠片商業創新)迎來札根香港60年。上周企業為慶祝成立60周年的里程碑，以「與香港邁向新里程」為主題舉辦慶典活動，邀請日本總公司富士膠片商業創新總裁、代表董事及行政總裁濱直樹先生、日本國駐香港總領事館總領事岡田健一大使、立法會科技創新界邱達根議員、香港科技園公司主席查毅超博士，加上一眾相關協會、業界代表與企業合作夥伴，共同慶祝這個極富意義的盛事。FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明Alan於活動過後與傳媒茶敍，表示大企業能透過落實超自動化來增長競爭力。「現時AI功能仍有一定的使用門檻，中小企未必明瞭如何輔助業務發展，FUJIFILM BI冀透過訂閱制的套餐形式，以低廉價格吸引體驗，令AI能普及應用，協助不同規模的企業捕捉新機遇，讓更多中小企受惠。」

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FUJIFILM BI日本總裁、代表董事及行政總裁濱直樹為活動致歡迎詞。 岡田健一大使坦言有日商對香港營商環境存在憂慮，強調香港有具備獨立司法和優良的稅制，會持續鼓勵日資來港把握大灣區機遇。 活動上一眾貴賓以日本傳統的清酒「鏡開」(鏡開き, Kagami – biraki)敲擊酒桶之儀式，慶賀FUJIFILM BI在港創立60年。 邱達根議員認為香港的科技創新和網絡安全完善。 FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明Alan指會與合作夥伴攜手利用AI技術加強超自動化應用及網絡安全。 活動上又邀請IT業界進行圓桌討論，互相交流意見。

FUJIFILM BI香港通過三大重點科技協助企業解決數碼轉型進程中面對的痛點。其「超自動化」解決方案利用AI和大型語言模型(LLM)實現資訊數碼化及業務流程的自動化，從而提升業務靈活性和效率；而AI技術驅動的網絡安全網格管理服務，透過自家的SOC安全營運中心由專業團隊提供即時的威脅情報和進行監控，協助客戶應對不斷升溫的網絡安全威脅。再者，企業的「全面體驗」解決方案則協助客戶建立統一的通訊策略，如智能辦公室服務，改善客戶、員工和用戶之間的互動和體驗。

FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明先生表示：「我們過去60年來一直與香港共同成長，見證香港發展成為全球的創新領袖，而我們的業務也因應日新月異的數碼化趨勢而與時並進，透過持續轉型使我們保持領先地位。隨著世界不斷變化，嶄新的機遇和挑戰不斷湧現，我們將繼續致力於利用科技實現進步，並與可信賴的合作夥伴一起邁向數碼轉型的新里程。」