企業動態丨FUJIFILM BI創新領先60載 董事總經理陳偉明：大企業落實超自動化 冀AI能普及應用 令中小企受惠

致力為香港企業推動數碼轉型與超自動化作業流程，FUJIFILM Business Innovation, FUJIFILM BI(富士膠片商業創新)迎來札根香港60年。上周企業為慶祝成立60周年的里程碑，以「與香港邁向新里程」為主題舉辦慶典活動，邀請日本總公司富士膠片商業創新總裁、代表董事及行政總裁濱直樹先生、日本國駐香港總領事館總領事岡田健一大使、立法會科技創新界邱達根議員、香港科技園公司主席查毅超博士，加上一眾相關協會、業界代表與企業合作夥伴，共同慶祝這個極富意義的盛事。FUJIFILM BI香港董事總經理陳偉明Alan於活動過後與傳媒茶敍，表示大企業能透過落實超自動化來增長競爭力。「現時AI功能仍有一定的使用門檻，中小企未必明瞭如何輔助業務發展，FUJIFILM BI冀透過訂閱制的套餐形式，以低廉價格吸引體驗，令AI能普及應用，協助不同規模的企業捕捉新機遇，讓更多中小企受惠。」

FUJIFILM BI香港通過三大重點科技協助企業解決數碼轉型進程中面對的痛點。其「超自動化」解決方案利用AI和大型語言模型(LLM)實現資訊數碼化及業務流程的自動化，從而提升業務靈活性和效率；而AI技術驅動的網絡安全網格管理服務，透過自家的SOC安全營運中心由專業團隊提供即時的威脅情報和進行監控，協助客戶應對不斷升溫的網絡安全威脅。再者，企業的「全面體驗」解決方案則協助客戶建立統一的通訊策略，如智能辦公室服務，改善客戶、員工和用戶之間的互動和體驗。