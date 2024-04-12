企業動態丨SEO AI初創Aloha Group 委託高力國際完成首次企業估值

港產SEO AI科企Aloha Group早前宣布完成由高力國際進行的首次企業估值，為公司未來產品研發及業務拓展提供關鍵推動力，進一步實踐將搜尋引擎優化(SEO)營銷變得簡單易用的願景。
SEO營銷直接影響網站在搜尋結果中的排名，是企業在現今數碼世代取得成功不可或缺的元素，亦衍生出龐大的市場需求及機遇。然而搜尋引擎的演算法不斷更新，加上AI技術的興起令演算法更著重內容的「相關性」和「質素」，不止「關鍵字」的數目。由於大多數企業均缺乏專業知識和人才緊貼演算法的更新而調整SEO策略，長遠削弱營銷成效。
Aloha Group深明企業在SEO營銷所面對的挑戰，在2020年已推出自家研發、由AI驅動的SEO營銷管理平台「RankBot」，協助企業提升網站在搜尋引擎中的自然排名。 現時RankBot已推出第二代，並被不少本地及海外大型企業採用。
為配合公司的急速發展及產品研發需求，Aloha早前委託高力國際進行企業估值。而根據高力國際的專業估算，Aloha的企業價值已經達至1,460萬美元(約1.14億港元)，為企業未來發展奠下堅實基礎。此外，Aloha剛於今年3月被《金融時報》評選為「亞洲成長最快」的500強企業。Aloha Group聯合創辦人梁允聰感謝高力國際的專業企業估值，又給予營運建議。「我們正在研發第三代RankBot，旨在將其轉化成為更高智能『虛擬SEO管理員』，預期將於今明兩年內陸續推出。」