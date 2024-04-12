企業動態丨SEO AI初創Aloha Group 委託高力國際完成首次企業估值

(左起) Aloha Group顧問陳明發、Aloha Group產品高級經理李康程、 Aloha Group聯合創辦人梁允聰、高力國際亞洲估價及諮詢服務行政董事周群及亞洲估價及諮詢服務董事周若瑜。

SEO營銷直接影響網站在搜尋結果中的排名，是企業在現今數碼世代取得成功不可或缺的元素，亦衍生出龐大的市場需求及機遇。然而搜尋引擎的演算法不斷更新，加上AI技術的興起令演算法更著重內容的「相關性」和「質素」，不止「關鍵字」的數目。由於大多數企業均缺乏專業知識和人才緊貼演算法的更新而調整SEO策略，長遠削弱營銷成效。

港產SEO AI科企Aloha Group早前宣布完成由高力國際進行的首次企業估值，為公司未來產品研發及業務拓展提供關鍵推動力，進一步實踐將搜尋引擎優化(SEO)營銷變得簡單易用的願景。

Aloha Group深明企業在SEO營銷所面對的挑戰，在2020年已推出自家研發、由AI驅動的SEO營銷管理平台「RankBot」，協助企業提升網站在搜尋引擎中的自然排名。 現時RankBot已推出第二代，並被不少本地及海外大型企業採用。

為配合公司的急速發展及產品研發需求，Aloha早前委託高力國際進行企業估值。而根據高力國際的專業估算，Aloha的企業價值已經達至1,460萬美元(約1.14億港元)，為企業未來發展奠下堅實基礎。此外，Aloha剛於今年3月被《金融時報》評選為「亞洲成長最快」的500強企業。Aloha Group聯合創辦人梁允聰感謝高力國際的專業企業估值，又給予營運建議。「我們正在研發第三代RankBot，旨在將其轉化成為更高智能『虛擬SEO管理員』，預期將於今明兩年內陸續推出。」