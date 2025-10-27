俄羅斯方塊香港區總決賽冠軍Wula 代表香港出征杜拜爭世界冠軍

Red Bull Tetris®俄羅斯方塊香港區總決賽周六於旺角 TOP 商場圓滿結束，最終由 Wula 脫穎而出奪冠，將代表香港遠赴杜拜，參加12月13日舉行的全球總決賽，挑戰世界最強方塊高手。

Jules 4強兩度創高分

在現場觀眾的熱烈歡呼聲中，最終由 Jules 與 Wula 展開巔峰對決。兩人實力相當，Wula 憑藉預賽最高分之姿成為賽前大熱，早已備受矚目；至於年僅19歲的 Jules 雖然首次參加正式賽事，但憑創意玩法成功吸睛 —— 將手掣倒轉使用如同鍵盤操作，靈巧又具個人風格，更在四強賽中連續兩次打出超過52萬高分，強勢殺入決賽。