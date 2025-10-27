俄羅斯方塊香港區總決賽冠軍Wula 代表香港出征杜拜爭世界冠軍

Red Bull Tetris®俄羅斯方塊香港區總決賽周六於旺角 TOP 商場圓滿結束，最終由 Wula 脫穎而出奪冠，將代表香港遠赴杜拜，參加12月13日舉行的全球總決賽，挑戰世界最強方塊高手。
Jules 4強兩度創高分
在現場觀眾的熱烈歡呼聲中，最終由 Jules 與 Wula 展開巔峰對決。兩人實力相當，Wula 憑藉預賽最高分之姿成為賽前大熱，早已備受矚目；至於年僅19歲的 Jules 雖然首次參加正式賽事，但憑創意玩法成功吸睛 —— 將手掣倒轉使用如同鍵盤操作，靈巧又具個人風格，更在四強賽中連續兩次打出超過52萬高分，強勢殺入決賽。
決賽過程緊湊激烈，現場觀眾掌聲與歡呼聲此起彼落。Jules 率先打出凌厲攻勢，贏下首局。Wula 沉著應戰，穩定發揮，連續兩局打出超過 54 萬分的高水準表現反勝奪冠。賽後 Wula 受訪時表示：「可以代表香港出戰杜拜，好興奮！我會繼續努力練習，希望能將世界冠軍帶回香港！」
Wula︰希望能將世界冠軍帶回香港
榮登香港區冠軍的Wula將於12月11日至13日遠赴杜拜，與來自世界各地的高手爭奪 Red Bull Tetris® 世界總冠軍寶座。世界總決賽將於著名地標「杜拜之框」舉行，在沙漠星空和2,000架無人機的光影呈現下，打造一場劃時代的遊戲盛宴。
原文刊登於 Yahoo 體育