傳 Apple Fine Woven機殼發售大半年後停產

潮流興環保「走塑」，除了香港在4月22日起減用塑膠，近年大推環保政策的 Apple，去年推出 iPhone 15 時，亦同時推出全新 Fine Woven 環境物料手機殼。

不過就如同紙匙羹、木刀的情況，環保物料並不代表好用。Fine Woven 手機殼推出後便有不少用家及媒體指出其使用體驗十分糟糕，時隔大半年 Apple 終於決定停止生產？

Apple 環境政策副總裁 Lisa Jackson 曾表示，因皮革手機殼會產生大量碳足跡，因此推出由無數纖維編織而成的 Fine Woven 環保手機殼，而不再銷售皮革的相關產品。但Fine Woven 由推出時已經負評不斷。原因是 Fine Woven 極容易刮花，單單用指甲刮到電話殼已經能造成不可消失的刮痕，並且纖維材質容易沾上灰塵，難以清潔。