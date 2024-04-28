傳 Apple Fine Woven機殼發售大半年後停產

潮流興環保「走塑」，除了香港在4月22日起減用塑膠，近年大推環保政策的 Apple，去年推出 iPhone 15 時，亦同時推出全新 Fine Woven 環境物料手機殼。
不過就如同紙匙羹、木刀的情況，環保物料並不代表好用。Fine Woven 手機殼推出後便有不少用家及媒體指出其使用體驗十分糟糕，時隔大半年 Apple 終於決定停止生產？
Apple 環境政策副總裁 Lisa Jackson 曾表示，因皮革手機殼會產生大量碳足跡，因此推出由無數纖維編織而成的 Fine Woven 環保手機殼，而不再銷售皮革的相關產品。但Fine Woven 由推出時已經負評不斷。原因是 Fine Woven 極容易刮花，單單用指甲刮到電話殼已經能造成不可消失的刮痕，並且纖維材質容易沾上灰塵，難以清潔。
近日網友 kosutami 在社交平台「X」表示，Apple 已停止生產 Fine Woven ，甚至把Fine Woven 的生產線拆除。並指即使停產 Fine Woven，Apple亦不會考慮重新推出皮革產品，而是繼續尋找其他材料代替。
但由於 Fine Woven 產品質素和耐用度都偏低，銷量在 Apple 眾多產品中偏差。所以有外國傳媒認為即使停產仍要過一段時間才會明顯看到 Fine Woven 貨存減少。