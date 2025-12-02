傳Apple明年初發布3款新MacBook　M5 Pro及平價版同時登場

Apple有傳將於明年春季發布3款新MacBook，當中包括M5 MacBook Air、配備M5 Pro和M5 Max的MacBook Pro，以及一款從未出配過的平價版本12.9吋MacBook。

MacBook Air將會升級至M5晶片。

M5 MacBook Air 最受歡迎的MacBook將於2026年初2月至3月期間迎來更新，新一代MacBook Air將搭載M5晶片，但除此之外流出的資訊不多。預計新款M5 MacBook Air將沿用今代設計，並保留13吋和15吋兩種尺寸，可能會看到一種新的配色來取代天藍色，並且帶來一些小改進。

M5 MacBook Pro將會有更高階的Pro及Max晶片版本。

M5 Pro、M5 Max MacBook Pro M5 MacBook Pro最近剛發布，但只有14吋機型，亦未見Pro或Max晶片選項。預計Apple將於明年初推出高階14吋和16吋MacBook Pro機型，搭載性能更強大的M5 Pro和M5 Max晶片，預計 SSD速度更快，記憶體頻寬也更高。

全新12.9吋MacBook 今年M4 MacBook Air的起價降至999美元（港版售價為$7999），成為Apple最物超所值的產品之一。但到2026年初，Apple將推出一款價格更低的Mac機型，很可能就命名為「MacBook」。據傳這款MacBook將有12.9吋顯示屏，內置A18 Pro晶片，推出更鮮艷的配色，可能包括銀色、藍色、粉紅色和黃色，定價約為599美元或699美元。