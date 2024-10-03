傳Samsung取消Galaxy S26細Mon手機 與Tab S10平板睇齊（網上圖片）

上星期在香港發布的Samsung旗艦平板 Galaxy Tab S10 系列，僅具備大屏 Tab S10+ 跟 Tab S10 Ultra 選擇，代表廠方中止推出標準版細屏機型 Tab S10。新消息透露，品牌重點手機 Galaxy S 系列未來或將比照辦理，後一代 Galaxy S26 系列或同樣取消細屏 S26 手機。

傳細Mon手機競爭力未達要求 相關消息來自爆料達人 Ice Universe 在其 X 帳號（@UniverseIce）發言，提到三星或可能重整 Galaxy S 系列手機，未來有機會取消推出標準版細屏 S26。據透露中止 S26 推出原因，可能為同級細屏手機競爭力未能滿足廠方要求，當中包括在面對其他品牌同類型產品時，並未像 iPhone 般擁有 iOS 平台差異，且後者在年前亦同樣中止了 mini 系列。

近似產品策略已應用在早前於本港推出的旗艦平板 Galaxy Tab S10 系列，僅發佈大屏 Tab S10+ 跟 Tab S10 Ultra，而取消了細屏標準版 Tab S10。考慮到走便攜路線旗艦系列三星手機，尚有廠方更重視的 Galaxy Z Flip 系列摺屏手機可選，相比平板電腦似乎捨棄差異性相對更小的平面螢幕 S 系列細屏機型，亦似乎可以理解。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載