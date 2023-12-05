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科技
2023-12-05 13:40:00

傳Samsung正研發1吋感光元件？最快或要等 Galaxy S25 Ultra 配備

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傳三星正研發 1 吋感光元件、但最快或要等 Galaxy S25 Ultra 配備。

傳三星正研發 1 吋感光元件、但最快或要等 Galaxy S25 Ultra 配備。

說到手機採用的大型 1 吋感光元件，有留意相關資訊用家會立即想到 SONY 生產的 IMX989。好消息是其他廠商亦正努力研發相類新品，除更早時流傳 Omnivision 準備的 OV50K 外，新近又流傳三星亦同樣往 1 吋感光元件新作邁進。較早前爆料達人 Revegnus 在其 X 帳號發言，指 Samsung 似乎正準備開發 1 吋感光元件並有相關消息流傳。據透露該款未有相關型號流出的不具名感光元件新品，將擁有 1/0.98 吋受光面積，單一像素尺寸為 0.8μm，可輸出 2.0 億像素數碼相片，支援 4x 數碼變焦及對應相位自動對焦。

爆料達人 Revegnus 在其 X 帳號發言，指 Samsung 似乎正準備開發 1 吋感光元件並有相關消息流傳。（X@Tech_Reve）

爆料達人 Revegnus 在其 X 帳號發言，指 Samsung 似乎正準備開發 1 吋感光元件並有相關消息流傳。

現階段未知該款 1 吋感光元件新作，會否仍歸於 ISOCELL 系列旗下，抑或像 SONY 為流動裝置堆疊式感光元件新推出 LYTIA 系列一樣，重新為自家產品細分產品線。推出時間及應用裝置方面，考慮到重點新品 Galaxy S24 系列已定案及頗大機會步入量產進程，外媒普遍認為這款旗艦定位的 1 吋感光元件新品，或要待 2025 年 Galaxy S25 Ultra 發佈方有機會現身。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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