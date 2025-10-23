兒童智能手錶S1H評價 設GPS實時追蹤位置 電量可續航5日

兒童智能手錶TecAnswer S1H評價 設GPS實時追蹤位置 電量可續航5日

TecAnswer 兒童智能手錶 S1H 是一款專為兒童設計的智能手錶，旨在提升家長對孩子安全的掌控能力。它在使用上並不僅僅依靠 4G 網級，也能使用 3G 網絡進行一般的語音通話，在與孩子溝通上更方便。相對於一般的運動手錶，TecAnswer S1H 兒童智能手錶在外觀上明顯平實昝，也沒有花巧的奇異功能，相對其他便宜的智能手錶是一個好的選擇，特別適合經常外出或上學後有課外活動的兒童。 兒童智能手錶S1H規格 處理器：ASR3603S + 813S

網路：

3G WCDMA: B1/5/8

4G FDD: B1/3/5/8/28

TDD: 34/38/39/40/41

鏡頭：前置 30 萬像素

螢幕：1.68 英寸 TFT，解析度 360×390，316 PPI

記憶體：8MB RAM + 16MB ROM（共計 24MB）

定位系統：獨立 GPS; 支援 GPS/A-GPS, GLONASS, BEIDOU

防水功能：IP68（2M）

電池：800 mAh（典型值）

手錶尺寸：245 x 42.3 x 13.7mm / 機身尺寸：52.7 x 42.3 x 13.7mm

手錶重量：39g

充電方式：Type-C 充電; USB2.0

應用程式：VeryFit Kids（iOS 9.0 及以上，Android6.0 及以上）

顏色選擇：冒險綠、夢幻紫

其他功能：4G 語音/視像通話、即時定位追蹤、安全區域設置、一鍵 SOS 緊急求助

不用每日充電 錶帶可替換 TecAnswer S1H 兒童智能手錶的重量異常輕巧，僅39g，攜帶起來幾乎沒有任何重量，而1.68英寸的高清螢幕擁有 316PPI，對比其他的智能手錶屏幕明顯要清晰，沒有起板情況。手錶內置的800mAh電池雖然與手機比較電量較少，但由於系統優化，所以可提供長達5日的續航，並具備智慧省電功能，無需每天頻繁充電。此外，TecAnswer S1H 兒童智能手錶支援 IP68 防水等級，在雨天或玩水時也能放心使用。最重要的是，手錶支援 4G 通話及 GPS 定位，讓家長能夠隨時與孩子保持聯繫，並追蹤他們的行蹤。 TecAnswer S1H 的包裝設計簡潔明瞭，配件包括手錶本體及充電線。手錶的外型邊角處理得當，顏色選擇上則具備冒險綠和夢幻紫兩種選擇，滿足男女不同小朋友的喜好。手錶的錶帶採用可替換設計，使用標準 20mm 錶帶，讓小朋友可以自由更換，整體手感輕盈，佩戴舒適，適合日常使用。

TecAnswer S1H 兒童智能手錶的操作流暢度相當不錯，搭載的處理器能夠輕鬆應對各種日常使用需求。系統界面簡潔直接，主要都是掃與點擊，小朋友可以輕易上手。手錶的觸控反應靈敏，無論是在接聽電話還是查看訊息，都能迅速反映，在通話時喇叭清晰，不會有聲音太少的問題，而且接收小朋友的聲音也很清楚。 手錶通話的品質不錯，在視像通話時會根據手機本來的設定顯示。至於視像通話圖中品質也很好，像右圖的雖然使用了卡通來替代，但真實使用反映也很好，加上使用正方形的裁切，盡用了鏡頭畫面。 至於第二頁的功能像群聊、相機、相簿、計時錶等，最主要也比較實用的算是群聊，可以當作是簡訊般，直接與手錶傳送訊息，例如小朋友可以發語音訊息，家長在手機上也可以發送語音訊息，或者是發送文字訊息均可。

由於 TecAnswer S1H 兒童智能手錶本身支援 WCDMA 與 4G FDD 網絡，而且也是香港代理商推出的產品，所以在手錶連線上無需擔憂無法支援問題，即使採用的電話卡需要輸入 APN 等作設定，仍然可以在手機 App 上做到。 儘管 TecAnswer S1H 的主要功能並不在於拍照，但其前置 30 萬像素鏡頭仍能滿足基本的自拍需求，即使在視像通話時，也能清楚看到小朋友樣貎，而在昏暗環境中也有夜晚模式，但會有明顯的噪點，但這也算是兒童手錶的通病。 設前置鏡頭方便視像通話 TecAnswer S1H 兒童智能手錶其中一個賣點是它可以做到隨時追蹤定位，在首頁就已經顯示小朋友的現時位置，按下去還可以看到行經的路線，對於想知道小朋友行踪的家長會是最佳選擇。例如下圖第一張顯示的是首頁實時位置，右上方可以看到電量及訊號強弱度，下方也有打電話、傳訊息或導航至小朋友所在地的功能（此功能可以選擇 Google Maps 或百度地圖）。至於另一張則是手錶位置的歷史紀錄，這點對於留意小朋友曾經前往何處最有幫助。 設上課禁用功能 另外，來電防騷擾功能有效避免陌生電話對孩子的騷擾，而上課禁用功能則能讓小朋友在上課期間專心學習。安全區（電子圍欄）設置功能則能在孩子離開預設範圍時自動提醒家長，進一步保障孩子的安全。以上幾個功能雖然不能算常用，但在首次設定時設定好以後，絕對能夠更有效的幫助照顧小朋友，以保安全。

總結與評價 TecAnswer S1H 兒童智能手錶在功能上具備了多項實用性，無論是對於家長的監控需求，還是對小朋友的使用體驗，都表現得相當不錯。以899港元的售價來看，其性價比相對於市場上同類產品而言，顯得相當吸引。這款手錶特別適合經常外出的小朋友，能讓家長隨時隨地掌握孩子的安全狀況。 TecAnswer S1H 兒童智能手錶優點 1. 重量僅39g，適合兒童佩戴。

2. 具備 GPS 定位、一鍵 SOS 等功能，提升孩子安全性。

3. IP68 防水設計，適合日常活動使用。 TecAnswer S1H 兒童智能手錶缺點 1. 前置鏡頭在昏暗環境中表現不佳。

2. 雖然基本功能齊全，但沒有其他增值服務。 TecAnswer S1H 兒童智能手錶售價 899港元