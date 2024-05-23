內地支付｜Visa信用卡北上消費　直接拍卡及微信支付比較

越來越多港人喜歡北上消費，現時內地已不流行以現金支付，有多種支付方式取代傳統現金。就算沒有內地銀行戶口及信用卡，亦可以使用香港Visa卡。最普遍是利用微信支付（WeChat Pay）及支付寶（Alipay）綁定信用卡，又或是直接拍卡即付，兩種方式各有優劣。

Visa碌卡最直接 平時出國消費常用信用卡，北上也不例外，在有Visa標誌的商場及商店、旅遊景點以至地鐵站等，都能以Visa信用卡支付及購票。除了大型連鎖品牌，街頭小店同樣可以直接用卡付款，兌換率另加1.95%外幣手續費用。建議自行在付款機上拍卡，比起交由職員碌卡更加安全及衛生。 以信用卡消費的好處是不需額外使用第三方App，電話沒電亦能付款；亦不需進行兌換人民幣或增值錢包等動作，甚至可以儲積分或獲得現金回贈。