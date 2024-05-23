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科技
2024-05-23 19:31:28

內地支付｜Visa信用卡北上消費　直接拍卡及微信支付比較

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用Visa卡北上消費，可以直接一拍支付或綁定手機App。

用Visa卡北上消費，可以直接一拍支付或綁定手機App。

越來越多港人喜歡北上消費，現時內地已不流行以現金支付，有多種支付方式取代傳統現金。就算沒有內地銀行戶口及信用卡，亦可以使用香港Visa卡。最普遍是利用微信支付（WeChat Pay）及支付寶（Alipay）綁定信用卡，又或是直接拍卡即付，兩種方式各有優劣。

內地支付｜在上海很多小店同樣接受信用卡支付。 內地支付｜商戶如有註明拍卡即付，代表收Visa信用卡。 內地支付｜各大景點如上海浦東美術館，可以用Visa卡購票入場。 內地支付｜乘搭上海地鐵都可以用Visa卡在售票處買車票。

Visa碌卡最直接

平時出國消費常用信用卡，北上也不例外，在有Visa標誌的商場及商店、旅遊景點以至地鐵站等，都能以Visa信用卡支付及購票。除了大型連鎖品牌，街頭小店同樣可以直接用卡付款，兌換率另加1.95%外幣手續費用。建議自行在付款機上拍卡，比起交由職員碌卡更加安全及衛生。

以信用卡消費的好處是不需額外使用第三方App，電話沒電亦能付款；亦不需進行兌換人民幣或增值錢包等動作，甚至可以儲積分或獲得現金回贈。

內地支付｜部分小店也接受Apple Pay，可以直接用電話拍卡支付。 內地支付｜開啟WeChat App可以使用付款碼。 內地支付｜掃一掃商戶的二維碼再輸入金額即可。 內地支付｜選擇已登記的信用卡進行付款。

綁定App普及方便

內地並非所有店舖都收信用卡，將Visa卡綁定在WeChat Pay HK或Alipay HK，支付同樣方便。登記步驟是首先打開WeChat Pay，切換錢包至中國大陸地區，選擇信用卡並新增卡片，輸入資料即可添加。需要支付時可打開付款二維碼，直接用信用卡過數，另外亦可以透過信用卡增值錢包。

使用WeChat Pay也有優點，大部分商戶都廣泛接受之外，App內亦清楚列明交易記錄，而且透過WeChat Pay使用信用卡交易可享零手續費。購物餐飲及住宿交通等各方面都可輕鬆使用，包括滴滴出行、大眾點評、美團外賣等等常用服務。

Alipay HK用法相似，但不及內地版支付寶普及，而內地版亦可以綁定香港信用卡，進行身份認證後即可開通。但要留意交易金額少於人民幣200元免手續費，逾200元則有3%的手續費，另亦有海外簽帳費用。

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