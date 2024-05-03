全新兩款平治GLB小改款 7座小型SUV油電混合更實用

雖然電動車熱潮不減，不過一換一優惠已不及從前吸引，如未能解決充電問題，油電車或許是更適合選擇。平治剛推出了小改款GLB，GLB250及AMG GLB35 4MATIC，一式兩款，如心儀7座SUV必要看看。

小型7座SUV

平治GLB定位為小型SUV，7座格局可作家庭及商務用途。重新設計的車頭防撞欄，車底防護設計更突出，加添越野味，配上全新LED車頭燈和尾燈、亮黑色的18吋五輻式雙條合金車軨等，運動感十足。AMG GLB35鬼面罩以直條設計，有專屬的AMG Line飾件、19吋AMG車軨及煞車卡鉗。