全新兩款平治GLB小改款 7座小型SUV油電混合更實用

雖然電動車熱潮不減，不過一換一優惠已不及從前吸引，如未能解決充電問題，油電車或許是更適合選擇。平治剛推出了小改款GLB，GLB250及AMG GLB35 4MATIC，一式兩款，如心儀7座SUV必要看看。
小型7座SUV
平治GLB定位為小型SUV，7座格局可作家庭及商務用途。重新設計的車頭防撞欄，車底防護設計更突出，加添越野味，配上全新LED車頭燈和尾燈、亮黑色的18吋五輻式雙條合金車軨等，運動感十足。AMG GLB35鬼面罩以直條設計，有專屬的AMG Line飾件、19吋AMG車軨及煞車卡鉗。
車廂亦有升級，換上獨立式雙屏幕，闊度達10.25吋，亦有渦輪造型的圓形通風口。標準配備皮革軚盤，AMG版多了兩個手指控制板，更有科幻感。內櫳除了有大量AMG標誌，亦換上紅色車線及安全帶，突顯跑格。配備最新一代的MBUX系統，有經典、運動及顯示風格可以自選。汽車結合導航、輔助及服務3種模式，配以64種氣氛燈，可選配Burmester環迴音響系統，設備豪華。
微混能慳油增動力
引擎方面，GLB250配備2公升4缸渦輪增壓引擎，224匹馬力及350Nm扭力；GLB 35 4MATIC馬力更達306匹、扭力400Nm。兩者均有額外的48伏特電動系統，短暫提供10千瓦額外功率，有助汽車啟動，並可透過升壓來提升加速力，可關掉引擎滑行，以及煞車及加速期間回收能量。
平治GLB250 4MATIC車價為$549,000，AMG GLB35 4MATIC則售$766,000。查詢：2504 6140