全新LG UltraGear OLED 電競顯示屏 首款提供4K 240Hz / FHD 480Hz雙模式

LG UltraGear 32GS95UE是首款配備全新Dual-Mode功能的UltraGear顯示屏，一按即可在240Hz的4K和480Hz的FHD之間快速進行切換。只需透過快捷鍵或搖桿的方向開關操作，即時選擇最佳的屏幕解析度和刷新率組合。節奏明快的動作遊戲和射擊遊戲建議選擇FHD 480Hz，突顯視覺豐富的劇情遊戲，則可選4K 240Hz。

打機玩大作顯示細緻畫面，電競Mon絕對是重要配套。LG推出全新UltraGear 32GS95UE 4K遊戲顯示屏系列，配備240Hz超高速刷新率和0.03毫秒反應時間，更是LG首款使用4K 240Hz/FHD 480Hz Dual-Mode功能的顯示屏。

極短反應時間

具備0.03毫秒反應時間，減少殘影，畫面更清晰動感。自發光OLED技術令色彩表現及對比度更加鮮豔飽和，無邊框設計使畫面更寬廣真實。首次採用Pixel Sound及DTS Virtual:X技術，營造出3D遊戲音效環繞效果。32GS95UE售價為$13,190，5月中正式有售。

曲面超寬4K畫質

另一款34吋LG UltraGear 34GS95QE及39吋UltraGear 39GS95QE，有800R曲面、21:9超寬4K OLED顯示器，採用防眩光和低反射塗層，具備240Hz更新率和0.03毫秒反應時間。採用全新Unity六角形設計背蓋，「L」型支架符合人體工學，傾斜、高度、樞軸和旋轉均可調整性外，穩定實用，佔枱面積更小，非常慳位。34GS95QE及39GS95QE售價分別為$10,990及$13,590，現已發售。