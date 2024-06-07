全新POCO F6 Series旗艦電競手機 強大晶片配超高清螢幕

POCO即將推出兩大F6旗艦機型—電競性能強大POCO F6以及POCO F6 Pro，配以全新處理器、120Hz Flow AMOLED螢幕，新增狂暴引擎及冰封液冷散熱技術，是專業遊戲玩家的最強配備。 F6最新處理器 POCO F6為全港首部採用最新Snapdragon 8s Gen 3處理器的手機，支援中央處理器的X4 prime核心，於安兔兔跑分中取得超過153萬分。最特別是狂暴引擎3.0將手遊智能調校，令《原神》也能支援1.5K解析度，確保遊戲性能同時提升能源效率和降低溫度。最新的冰封液冷散熱技術，採用全新的IceLoop系統，可大幅提高散熱效果。

首次使用的CrystalRes螢幕，6.67吋Flow AMOLED DotDisplay具備120Hz更新率、2,400 nit峰值亮度和680億色彩，呈現1.5K高清畫質。超薄邊框和94.27%的屏佔比，備有TUV Rheinland護眼，以及節律友好認證及無閃爍認證。 POCO F6的5,000萬像素雙鏡頭使用Sony IMX882及IMX355雙感光元件，搭配F/1.59光圈，支援60FPS的4K影片拍攝、運動追焦2.0等。內置5,000mAh電池和90W的超級快充技術，約30分鐘可充至100%。



F6 Pro 2K螢幕影靚相 POCO F6 Pro具備6.67吋旗艦級WQHD+ 120Hz Flow AMOLED螢幕，邊框極窄，視覺上寬闊沉浸。擁有2K解析度、最高可達4,000 nit亮度、3840Hz PWM調光和TUV Rheinland護眼認證。配備Snapdragon 8 Gen 2晶片，搭載Xiaomi HyperOS系統，更有高達16GB RAM及1TB儲存空間。