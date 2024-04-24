全新Tesla Model 3 Performance一換一$396,880 460匹爆炸加速力

電動車壇鬥得火熱，Tesla終於推出Model 3 Performance迎戰。配合獨有的Ludicrous模式，馬力足有460匹馬力，只需3.1秒即可由靜止起步加速至時速100公里，續航距離則為528公里。

Model 3 Performance為賽道表現而設計，460匹馬力，並可在3.1秒內由靜止起步加速至時速100公里，最高時速可達262km/h。特設鍛造Performance車輪配高性能紅色卡鉗、帶有Ludicrous標誌的車尾箱及全新且更大的後尾翼，內櫳有Ludicrous標誌的全新通風Sport座椅以及碳纖維內飾和紋路。

獨有賽道模式

全新的自動適應減震系統，令車子更貼近路面，在高速度下能靈活控制車輛及入彎方式。最新的賽道模式（Track Mode）可校正自動適應懸掛、底盤和動力系統控制項，亦可自訂平衡操控、穩定性控制項及動能回收制動。

Model 3 Performance一換一車價為$396,880，預計於2024年第二季交付。任何全新Model 3或Model Y的新車車主，如果住所符合家用充電設施的條件，可免費獲贈價值$18,800的Tesla掛牆式充電器。