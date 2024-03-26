全港首發丨香港電訊宣布率先引入50G PON無源光纖網絡技術

香港電訊宣布引入全新50G PON(無源光纖網絡)技術，成為全港首家以該技術支援50G寬頻應用的電訊服務供應商，為個人用戶和企業客戶提供極高速、多裝置及極為低時延的網絡體驗來做好準備。



全新50G光纖寬頻網速將大大提升，而且網絡基建可沿用10G光纖寬頻網絡架構，隨時部署毋須額外改建。而目前香港電訊的10G光纖寬頻網絡，已覆蓋全港逾5萬幢住宅大廈，即逾240萬住戶，以及超過8,000幢商業大廈，意味著網速升級潛大巨大。全新50G PON提供頻寬規格高達50Gbps的下載速度，當配合最新Wi-Fi 7技術，其大幅擴大的頻寬能夠支援用戶在家居或商業環境多裝置同時流暢體驗不同的網絡應用。加上，網絡時延亦會顯著改善，官方稱跟1000M光纖寬頻比較，平均時延降低達27%。