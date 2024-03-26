全港首發丨香港電訊宣布率先引入50G PON無源光纖網絡技術

香港電訊宣布引入全新50G PON(無源光纖網絡)技術，成為全港首家以該技術支援50G寬頻應用的電訊服務供應商，為個人用戶和企業客戶提供極高速、多裝置及極為低時延的網絡體驗來做好準備。
全新50G光纖寬頻網速將大大提升，而且網絡基建可沿用10G光纖寬頻網絡架構，隨時部署毋須額外改建。而目前香港電訊的10G光纖寬頻網絡，已覆蓋全港逾5萬幢住宅大廈，即逾240萬住戶，以及超過8,000幢商業大廈，意味著網速升級潛大巨大。全新50G PON提供頻寬規格高達50Gbps的下載速度，當配合最新Wi-Fi 7技術，其大幅擴大的頻寬能夠支援用戶在家居或商業環境多裝置同時流暢體驗不同的網絡應用。加上，網絡時延亦會顯著改善，官方稱跟1000M光纖寬頻比較，平均時延降低達27%。
香港電訊個人業務行政總裁林國誠Bruce在活動上表示，「隨著智能家居的發展，以及不同裝置對網速的需求逐漸提升，例如觀看8K串流影片、於家中進行特大影片檔案傳輸及分享、參與高負載網絡遊戲，甚至金融市場實時監察和交易等，及早配合和迎接客戶未來的網絡需要，有必要領先市場率先推出50G PON技術。」
香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆Steve則認為：「HKT Enterprise Solutions一直為商業客戶提供多元化的數碼方案。隨著人工智能及雲端應用普及，企業客戶對網絡頻寬、速度及低時延的要求不斷提高。例如員工需要於辦公室内使用雲端服務、協作工具及人工智能方案；學校積極推行電子學習及遙距教學；展覽、演唱會等大型活動都對現場直播或AR/VR活動體驗有極高要求。透過及早部署50G PON技術，為不同行業的網絡需求做好準備。」