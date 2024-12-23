全球最大115”QD-MiniLED電視　TCL X955 Max及NXTFRAME TV抵港

TCL這部超級無敵大電視，全球最大的115" X955 Max QD-MiniLED電視，於銅鑼灣時代廣場豐澤旗艦店獨家展出。
巨型115吋大屏幕
這部TCL X955 Max Premium QD-Mini LED TV巨型電視足115吋，獲得2024年iF及紅點設計大獎，高達20,000+ 全陣列局部調光區域，HDR 5000 nits峰值亮度，結合QLED和OLED的特點，實現像素級的控光技術，亮度、對比度和色域更強，同時帶來更高的峰值亮度和更長的使用壽命。
QLED Pro使用全新的四元量子晶體材料，可達10萬小時有效發光。在DCI-P3的標準下，有高達98%色域覆蓋，同時擁有ΔE<0.99的專業色彩精準度，確保色彩真實還原。內置6核晶片及高性能AI畫質處理器，還有雙向16 bit技術、TCL自主研發T-SCREEN ULTRA提高對比度，同時配備納米級低反射膜等多重技術及多重護眼功能。
可活動畫框電視
同場亦有全新A300 Pro NXTFRAME TV，霧面纖薄畫框相當輕巧，配備畫架式落地架和活動輪，可自由移動。AI Art功能則擁有超過100,000種預設生成的AI藝術作品，選擇風格和主題即打造個性化的屏幕，更配備Bang & Olufsen音響，設計時尚簡約。
TCL X955 Max Premium QD-Mini LED TV售價$188800；A300 Pro NXTFRAME TV售價$14980（55吋）、$16980（65吋）及$29980（75吋）。由即日起至2025年2月3日，於豐澤門市或網店購買TCL 115" X955 Max QD-MiniLED電視，即送TCL 55" A300 Pro NXTFRAME TV一部，購買TCL A300 Pro NXTFRAME TV送薄荷綠色畫框及暮夜木色畫框一套，兩款均包免費安裝服務。