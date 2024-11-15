全球最輕最薄 RingConn Gen 2 首款可監測睡眠窒息症智能健康戒指

智能戒指相信很快會成為各位作健康監測的新裝備，這一款全新上市的RingConn Gen 2，為全球最輕巧纖薄，更能檢測睡眠窒息症，加上長達12天續航時間、免訂閱費用等賣點，難怪在眾籌網打破紀錄。

RingConn Gen 2僅2克的重和6.8毫米薄，內圓外方人體工學設計，戴上手輕鬆自在，獲iF設計大獎榮譽。使用航天級鈦合金打造，戒指內則是醫療級環氧樹脂，佩戴親膚舒適。提供霧面黑、亮面白銀與金色3種顏色選擇，另有玫瑰金配色將於稍後推出。

具備IP68防水能力及100米防水深度，洗澡、游泳及潛水時仍可佩戴。高達10至12天的長效續航，便攜充電盒可額外充電15次左右，即可換來超過150天的使用時間，不用長期充電或失去健康數據。

可偵測睡眠窒息

配備先進的AI智能睡眠追蹤系統，評估睡眠階段、呼吸變化或停止和睡眠效率進行分析。這更是全球首款可偵測睡眠窒息症的智能戒指，在RingConn應用程式可查看各種睡眠數據，包括呼吸中低通氣指數，以及24小時血氧飽和度指數等。

另外亦有全天候的壓力追蹤、月經週期追蹤功能等，為用戶進行心理及生理全面健康監測。在運動功能方面，可自動無縫追蹤各種運動，包括跑步、步行和騎自行車等，直接於應用程式顯示關鍵指標的即時數據。