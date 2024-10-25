全球首款國際認證腕上血壓計 HUAWEI WATCH D2 主打健康功能

華為早前推出多款智能手錶，包括這隻全新HUAWEI WATCH D2，屬品牌首款採用專業級動態血壓監測技術的腕上設備，支援24小時精準血壓測量，更獲國際專業組織頒發認證，準確性有保證。
動態血壓監測
HUAWEI WATCH D2為全球首款獲NMPA和MDR認證的腕上動態血壓監測設備的智能手錶，內置高分辨率壓力感應器、微型氣泵和充氣氣囊，能作24小時血壓監測。利用氣囊在特定時間充氣測量血壓，亦支持多種場景下的智能監測，包括白天站立、坐著或半躺姿勢，以及夜間自動監測。雖然並非正規醫療器材，不過數據亦值得作個人健康參考。
結合ECG心電圖分析、血氧、脈搏波心率失常分析、心率、壓力和皮膚溫度等多項健康監測功能，如進行微體檢般能一鍵檢測，相當實用方便。9項重要生理指標可生成Health Glance個人健康檢測報告，發現潛在健康風險，即時改善生活習慣。
手錶還支持達80多種運動模式，亦設自動運動類型識別。涵蓋運動、飲食、睡眠、體重和壓力等方面的日常生活管理功能，養成健康的生活方式，作全方位健康管理。
內置迷你氣囊
HUAWEI WATCH D2設計簡約，不連錶帶只重40克，有幻夜黑及晨曦金兩種配色，分別配以黑色氟橡膠錶帶，及白色複合皮革錶帶。錶帶內部專為動態血壓監測系統而設，採用26.5mm超窄氣囊，相比傳統上臂式電子血壓計，闊度只有五分一。氣囊採用TPU熱塑性聚氨酯物料，具防汗及親膚質感。
搭配1.82吋AMOLED屏幕，以及2.5D立體弧面玻璃錶面，可自選不同錶盤裝飾，續航力最長可達6天。兼容iOS及Android手機作業系統，即使不是HUAWEI手機都可透過應用程式通用。當然配合自家手機，就可無縫使用來電、短信、微信、郵件等通知、控制手機音樂播放等功能。HUAWEI WATCH D2現已發售，建議零售價為$2,999。
查詢：8128 8810