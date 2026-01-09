全球首款240Hz空間顯示器 ROG XREAL R1 AR遊戲眼鏡面世

眼鏡可投影出171吋的巨大虛擬螢幕，用作遊戲或觀看電影。

171吋虛擬螢幕

以專用X1晶片驅動，佩戴者可在4公尺處享受171吋的虛擬螢幕，視野角高達57°。使用者只須輕按按鈕，即可放大、縮小或拉近虛擬螢幕。R1更引入240Hz超高刷新率模式和3ms的運動到光子延遲，電競遊戲特別流暢。

ROG XREAL R1採用了專利的X-Prism光學引擎，確保長時間遊戲及使用時舒適。在原生3DoF模式下使用錨定模式，玩家可以自由地將虛擬螢幕放置在現實世界中的任何位置，或將其置於佩戴者正中央，如VR眼鏡般操作。