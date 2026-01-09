全球首款240Hz空間顯示器 ROG XREAL R1 AR遊戲眼鏡面世

今年美國消費電子展(CES)有不少新產品登場，包括由輕量級XR硬體開發商XREAL與ASUS ROG合作，發表全球首款240Hz微型OLED全高清遊戲眼鏡ROG XREAL R1，而且只有91克重，絕對是AR眼鏡一大突破。
ROG XREAL R1採用micro-OLED製作，具備FHD (1920 x 1080)解像度，並集合三自由度(3DoF)、電致變色技術和Sound by Bose高級音效，帶來沉浸式遊戲體驗。
171吋虛擬螢幕
以專用X1晶片驅動，佩戴者可在4公尺處享受171吋的虛擬螢幕，視野角高達57°。使用者只須輕按按鈕，即可放大、縮小或拉近虛擬螢幕。R1更引入240Hz超高刷新率模式和3ms的運動到光子延遲，電競遊戲特別流暢。
ROG XREAL R1採用了專利的X-Prism光學引擎，確保長時間遊戲及使用時舒適。在原生3DoF模式下使用錨定模式，玩家可以自由地將虛擬螢幕放置在現實世界中的任何位置，或將其置於佩戴者正中央，如VR眼鏡般操作。
智能變色鏡片
電致變色鏡片技術能夠智能適應不斷變化的光線環境，並自動調整鏡片透明度。啟用後，當使用者視線離開螢幕時，鏡片會變得更加透明；再次看向虛擬螢幕時，鏡片則會呈現不同的顏色。這種智能且人性化的設計，在任何環境下都能獲得清晰舒適的視覺體驗。重量僅為91克，可作全天自然佩戴。加上Sound by Bose音效，聲場立體富細節，玩家可更投入遊戲世界。
生態無縫相容
ROG XREAL R1可與ROG生態系統無縫連接，由ROG Control Dock供電，配備DisplayPort 1.4和兩個HDMI 2.0接口，只須單擊即可在PC和遊戲主機之間切換；也可透過USB-C介面直接連接到ROG Ally掌上型遊戲機甚至智能手機，隨時隨地享受巨幕。ROG XREAL R1預計將在年中上市，價錢未定。