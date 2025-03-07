全球首部一體式相機 極簡設計Sigma BF震撼攝影界

日本相機品牌Sigma推出全新BF相機，以全球首部一體式機身為賣點。BF解作「Beautiful Foolishness」，全機設計極為簡約，設有黑色及銀色兩款選擇，開價$1,999美元，這部貴價傻瓜機瞬間成為攝影界火熱話題之作。 一體式機身 Sigma BF的設計理念為簡單，以最容易使用的相機作宗旨，全鋁合金製作機身是史上首部採用一體式製作，整塊原材料花7小時雕刻而成，形狀稜角分明，388克不算笨重。操作按鈕相當少，正面只有一粒換鏡掣，機頂亦只有快門按鍵及一對咪高峰，機背則設5個按鍵，包括旋鈕及確定、播放、電源、選項，而且除品牌外幾乎沒有文字。

另外亦有一個3.2吋的預覽及操作觸屏，及一個小型狀態顯示屏幕和拇指支架。所有快門、光圈、ISO及AF自動對焦等操作都在觸幕上進行，而且只設3個選單，減省繁複的設定，操作更為直觀簡單。



35mm全片幅制式 相機搭載35mm全片幅24.6MP像素感光元件，ISO100 - 102400，同時支援拍攝6K、4K 120P及L-log影片。不設SD卡槽，內置230GB SSD儲存，官方稱可拍攝14,000張JPEG、4,300張RAW照片或2.5小時最高畫質影片，相當破格。內置多種濾鏡模式，可拍攝6K影片。同時亦會推出9支鏡頭配合相機，亦支援L-mount接口鏡頭。

相機日本製造，售價$1,999美元不算親民，今年4月前正式開賣，港版預計建議零售價$15,880。