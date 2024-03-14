全自動/膠囊式/半自動咖啡機點揀好？ 消委會咖啡機評測報告解構

消委會每月都有產品評測，並會為該類產品劃分排名、總分、小評分，以及評語等等。然而這些數據並沒有一個明確的程度劃分，兩款產品的分數也很難反映出它們的差距。而每個產品都可能有優勝之處，並非第一名便是最好的，但要逐個小評分對比又十分麻煩，失去了評測報告的意義。

全自動/膠囊式/半自動咖啡機點揀好？ 消委會咖啡機評測報告解構

最近消委會就公布了由國際消費者研究及試驗組織舉行的咖啡機測試報告，並從中抽出在香港有售的9款全自動及3款膠囊式咖啡機刊登，包含的牌子有De’Longhi、Jura、Philips、Miele、Smeg、Nespresso，還有Nescafe Dolce Gusto，價錢由HKD$1,000到14,000不等。 不過結果正如上述，令人難以判斷排名較低的咖啡機到底有沒有特點，而且第一名是否最符合自己的需求。故而我們根據相關報告，進行一次更詳細的解讀，透過不同的分類告知大家哪款咖啡機更適合你們，再加入報告沒有提及的咖啡機，好讓各位有更加全面的認知，為自己作出最好的選擇。

咖啡機 3 大分類：全自動、膠囊式、半自動 在是次選購攻略裏，我們首先分析了三種制式的咖啡機。分別是全自動、膠囊式，以及半自動咖啡機。 全自動

全自動咖啡機在加入水、咖啡豆，和調好研磨程度後，即可以隨時享用咖啡，適合對咖啡豆有認知，但不想親自磨豆的用家。 以下是這次消委會選擇的全自動咖啡機的評分及規格：

膠囊式

膠囊式咖啡機

膠囊式咖啡機以咖啡膠囊沖調，沒有研磨咖啡豆的需要令它的體積更小，也更加省電，在正常使用下是最方便的一種制式。不過若想調製個人口味的咖啡，就需要自製膠囊，相對沒有那麼方便。 以下是這次消委會選擇的膠囊式咖啡機的評分及規格：

膠囊式咖啡機的評分及規格

半自動

半自動咖啡機

半自動咖啡機需要用家自行磨豆、壓粉，所以在沖咖啡上的需要較長，不過自主性較高，更適合對咖啡有研究、有技巧的用家 同時我們亦選擇了三款半自動咖啡機，以下是它們的基本規格：

三款半自動咖啡機基本規格

選購咖啡機 8 大方面考慮 1.味道 測試中12款咖啡機均有味道均衡、口感佳、香氣濃郁的評語，且當中亦有評分較出眾的咖啡機，惟口味是主觀的，且測試人員皆為歐洲人，所以評分、評語是否合適香港人則難以確定。 2.個人化設定、操作性 個人化設定代表住咖啡機在使用上能提供多少選擇予用家，例如研磨度、份量、咖啡種類等。若各位希望能沖調一杯符合自己要求的咖啡，那麼此分類上的咖啡機便較為適合你。

同時在個人化設定良好的情況下，操作方便性也沒有下降，當中更有能連接手機App的款式，若想在操作上不會出現錯誤，或是使用更多自訂功能，各位可以留意一下。 3.溫度 水溫會影響到咖啡的風味，雖然部分咖啡機不能選擇水溫，但報告中則測試了連續沖調咖啡時，三杯咖啡的溫度差異，溫差愈小則代表咖啡在味道上的變化減少。 4.速度 咖啡機沖調咖啡的時間各有不同，而愈快代表我們可以盡快喝到咖啡，其中有幾款在預熱和沖調有較快速度，比較適合生活節奏快的用家。 5.清洗 咖啡機在長期使用下，容易積累水垢，這樣會影響咖啡口感，亦會造成衛生問題，故而咖啡機需經常清洗，因此咖啡機是否容易清理也是一個指標。

同時在保養上，各位應使用專為咖啡機而設的清潔劑，這樣才能真正清潔咖啡機的內部管道；以及在打奶泡後即時讓蒸氣管放出蒸氣，避免牛奶在管內凝固，造成影響。 6.咖啡機體積 香港吋金尺土，許多讀者的家裏沒有足夠位置擺放咖啡機，為此我們找到三種制式裏機身較小的咖啡機，讓各位讀者不用放棄在家中享受咖啡的機會。 7.性價比 15款咖啡機價錢上由HKD$1,000玩到14,000不等，而結果顯示貴價的咖啡機並不代表更好。因為價格適中且功能良好的咖啡機被我們選為了性價比最佳的一部。 8.水箱、咖啡豆箱容量