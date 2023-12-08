兩種聽覺盛宴 解放演繹味道 丹麥工藝 BANG & OLUFSEN BEOLAB 8

全新Beolab 8由B&O專業金耳朵作手工調音，喇叭由0.6吋16毫米高頻單元、3吋中頻和5.25吋低音炮所構成，提供寬闊音場和醇厚强勁的低音音效。Beolab 8內置音束寬度控制技術，Hi-Fi友可於兩種聆聽模式中無縫切換，既可精準收窄聲波寬度，以俗稱「皇帝位」的最佳聆聽位置「獨食」享受，亦可擴大音束寬度讓聲音充斥整個房間，昇華沉浸式聆聽氣氛。若想令立體聲效更貼近私人影院級感受，大家更可將兩台Beolab 8進行配對，令澎湃之聲充滿每個空間，打造沉浸式的家庭影院體驗。

鋁材精工炮製

延續品牌精工之作，Beolab 8採用一體成形式鋁製機身，球狀和圓柱體造形音箱巧妙融合，面罩更採用丹麥木材或織物，猶如點綴家中每一個角落的精品。喇叭還配有4個可選支架，全部採用優質鋁材製成，具有纖細、優雅和柔和的雕塑外觀。而Beolab 8香港發布會上，就示範了桌面支架。活動上官方更展出從未於媒體公開曝光的Beosystem 72-23北歐晨曦限量版，那是一套融合黑膠唱片和數碼串流的音響，大眾可享受沉浸式音樂體驗，讓1972年與2023年接軌。

售價方面，Beolab 8一對賣41,720港元起，備有自然鋁、金色、碳黑色機身選擇，可配橡木、淺橡木、深橡木或織物面罩。當中原色鋁機身會率先上架，金色及碳黑色機身隨後推出，敬請期待。

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