初創發展加入安全設計 應付多元化網絡威脅

雲端安全解決方案供應商Barracuda的最新報告揭示，網絡駭客在全球各地的攻擊均有上升趨勢。而隨著人工智能的發展，駭客活動更日益猖獗，網絡安全遂成為迫在眉睫的重要議題。

PwC： Secure By Design 有助提高企業可信度

在香港，有企業為規模各異的機構提供網絡安全服務，努力為香港建立網絡安全防線。羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）是數碼港專業服務網絡（CPN）成員，一直為初創企業提供培訓、諮詢及技術支援等多元化的網絡安全服務，為企業把關。在網絡安全行業深耕多年、羅兵咸永道香港網絡安全及私隱服務合夥人顏國定（KT）認為，「隨著網絡空間愈來愈廣闊，更多企業進行數碼轉型，無論對網絡安全專家抑或駭客而言，目前是最興盛的時期。」他又指出，在網絡安全的行業中，多因素認證（MFA）、兩步驟驗證（Two-step Verification）等都是相當重要的。然而，當PwC為初創企業進行網絡安全檢測時，往往發現香港許多網站尚未有實施兩步驟驗證，情況有待改善。

KT坦言，香港目前針對網絡駭客的法規明顯跟不上，他認為正在籌備的《網絡安全法》實屬好事。「正如香港金融業得以成功，是由於反洗錢（anti money laundering）的機制成熟，有利於行業的鞏固；同樣地，網絡安全法和隱私法旨在加固保護香港的數碼生態環境，可發揮積極作用。」

PwC從企業的初創成長階段，就一直致力提高其安全意識，KT甚為欣賞數碼港在培育計劃中加入安全設計（Secure By Design）的做法，要求初創須於培育期內完成網絡安全的培訓，及為產品進行網絡安全檢測，以確保初創產品及平台在推出市場前，減少潛在高風險的網絡安全漏洞。他認為「信任」是重中之重，「誠如蘋果行政總裁Tim Cook的主題演講，第一個重點是講述信任（Trust），而並非急於介紹新的產品，反映平台、企業的可信度非常重要，這正是『Secure By Design』的精髓所在。」