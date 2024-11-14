勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版今日上市！公開漫畫劇場與真人短片

由 SQUARE ENIX 製作的經典角色扮演遊戲《勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版》（Switch / PS5 / Xbox Series X|S / Steam / Windows）今日（11月14日）正式上市（Steam 版11月15日上市）。

配合遊戲上市，官方也特別讓「勇者鬥惡龍四格漫畫劇場」復出，在 X 的勇者鬥惡龍宣傳帳號上每天刊出由特邀創作者所繪製的漫畫。

漫畫劇場與真人短片同步登場 為慶祝遊戲上市，官方特別推出「勇者鬥惡龍四格漫畫劇場」，每天在 X 的勇者鬥惡龍宣傳帳號上刊出由特邀創作者繪製的漫畫。首日刊出的是漫畫家柴田亞美的作品。



此外，官方還公開了遊戲上市紀念真人短片「勇者鬥惡龍很不錯（ドラクエはいいぞ），短片以棒球少年與《勇者鬥惡龍 3》粉絲父親的互動為主軸，展現這款經典 IP 的新魅力。



遊戲特色與新增內容 《勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版》是1988年推出的經典角色扮演遊戲《勇者鬥惡龍 3》的重製版本，採用融合點陣繪圖與3D CG的HD-2D畫面技術，並添加了豐富的視覺效果與特效。遊戲新增了全新職業「馴魔師」和「怪物競技」等要素，還有全新事件和強敵戰鬥，過場事件支援語音演出，並使用管弦樂團演奏的交響樂音源。



故事背景與遊玩模式 故事講述小國亞里亞罕的勇敢戰士奧爾特加之子女，在16歲生日當天被國王告知要繼承已故父親的遺志，打倒魔王巴拉莫斯，為拯救世界而啟程旅行。玩家可以從「休閒遊玩」、「順暢冒險」和「荊棘之路」三種難度模式中選擇其一開始冒險，並可在遊戲中途隨時切換。

遊戲資訊 遊戲名稱：勇者鬥惡龍 3 HD-2D 重製版 (Dragon Quest III HD-2D Remake)

遊戲類型：角色扮演

對應平台：Nintendo Switch / PS5 / Xbox Series X|S / Steam / Windows

發售日期：2024年11月14日 (Steam 版2024年11月15日)

支援語言：字幕：繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 英文等；語音：日語 / 英語

遊玩人數：1 人

遊戲分級：輔 12 級

開發廠商：SQUARE ENIX / ARTDINK

發行廠商：SQUARE ENIX

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