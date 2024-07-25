動漫電玩節Logitech G新電競配件　加推會場限定優惠價低至6折

Logitech G推出最新輕薄無線機械式TKL電競鍵盤及Logitech G309 LIGHTSPEED滑鼠。

Logitech G於2024《香港動漫電玩節》設攤位，帶來全新電競產品、遊戲賽車軚盤、雲端遊戲掌機體驗區及會場限定優惠，更加送鬼滅之刃特別版禮品，電競迷不能錯過。

全新電競鍵盤滑鼠 Logitech G將推出兩款最新產品，Logitech G515 LIGHTSPEED輕薄無線機械式TKL電競鍵盤擁有極薄設計，高效軸體僅需1.3mm的觸發距離，按鍵反應迅速精確，提升遊戲中的反應速度和準確性。 鍵盤僅22cm厚，配備專業隔音層，減少按鍵噪音。PBT鍵帽質感耐用，提供LIGHTSPEED無線、藍牙和USB有線共3種連接模式，建議零售價為$1199。 另外一款新產品是Logitech G309 LIGHTSPEED滑鼠，為入門級無線遊戲滑鼠，支持AA電池驅動和POWERPLAY無線充電系統，HERO 25k感測器提供高達25,600 DPI追蹤，重量僅68克。滑鼠配備LIGHTSPEED無線和藍牙技術，LIGHTFORCE光/機械混合開關帶來精確點擊反應，建議零售價為$699。

會場限定優惠 Logitech G同場亦推出會場限定優惠價旗艦產品，精選產品包括多款電競滑鼠，PRO X SUPERLIGHT超輕型滑鼠，原價$1299現售$799；G502 X PLUS無線電競滑鼠原價$1399現只需$1099。 G733 LIGHTSPEED無線7.1聲道環繞音效電競耳機原價$1199優惠價$849，G913 LIGHTSPEED無線RGB機械鍵盤原價$2099現售$1199，G923 TRUEFORCE遊戲賽車軚盤 原價$3499會場價$2499。