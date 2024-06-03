北上實用App｜實試美團外賣手機App　簡易使用極速送餐

北上消費如果想叫外賣，用手機App最為方便。國內外賣App花多眼亂，比較多人使用主要是美團和餓了麼，早前記者在上海實試美團外賣App，使用上相當簡單，選擇亦算豐富，而且送餐迅速，真心推介。

香港電話號碼可登錄 問過當地人如何選擇外賣App，在服務差不多的情況下，原來他們主要是看優惠折扣，以價錢作為準則，有點像香港的戶戶送及foodpanda之爭。不過使用餓了麼需要國內電話登錄，因此未能作出比較。下載美團外賣App後需要認證，接受香港電話號碼，留意國內美團外賣跟香港的KeeTa為兩個獨立App，不能互通使用。

迅速送出抵讚 使用美團外賣服務需要額外付打包費及用戶配送費，不過費用不算高，而且不設最低消費，一人份都可以叫外賣。點餐後可以使用WeChat Pay付款，亦能看見預計抵達時間。實試叫外賣預計21:50送達，結果早了10分鐘已送到，效率極高。