北上買電器消委會籲注意 3 大事項 電壓一樣也不代表可安全在港使用

香港的物價越來越貴，不少香港人會選擇北上消費。北上消費不單止方便，另外價錢還要比香港便宜，尤其是不少的家電用品在中國內地購買都比香港平，兩地價格差距隨時可達數倍，再加上網購成風，要在香港買到中國內地的電器已經非常方便。
然而在便宜、方便的背後，是否又有著甚麼風險？近年在新聞上亦不時出現與電器相關的家居意外，很多時侯就是使用不合安全規格的電器所致。早前消委會發布了北上買電器的注意事項，各位北上消費前都可以參考一下。
購買內地電器注意事項、必要時要看這個認證
怎樣可以購買又安全又有保證的家電？根據消委會提供的注意事項，首先要細心地揀選、留意店舖信譽，例如留意店舖既評分、用戶評價及銷量。當然未足夠，另外要注意該產品有否「3C認證」。
3C認證是中國強制性的產品認證，電器必須經國家指定的認證機構認證合格，符合法定質量標準，有相關證書和加上認證標誌後，才可以出廠、進口、銷售等。所以大家購買前可詢問賣家能否提供3C認證的編號，證明電器已經通過中國內地的安全測試。
最後，當已經決定要購買，要留意購物保證條款是否提供保用服務，例如購買產品後發現不能正常操作甚至機器自己發生故障，是否可以更換或退款。做足以上的準備便可以放心購買和使用內地電器。
同電壓就安心使用？還要留意插頭制式
早前消委會在其官方網頁上提供了一些購買中國內地版本電器的注意事項，當中提及香港和大陸的電壓同為220V，所以只看電壓的話，內地電器是可以於香港使用的，但留意香港與內地的插頭制式並不一樣，在香港用中國版本的電器絕大部份時侯都要使用轉插，而這樣就會增加安全風險。但只要跟機電工程處的指引使用萬能插蘇及拖把，就安全得多！
選購方面：
- 符合安全規格的萬能插蘇及拖把
- 插孔必須有安全活門
- 不要買不規則插孔的萬能插蘇及拖把，每一面只供一款插頭插入
- 資料來源：消委會、機電工程處
使用方面：
- 不能強行將兩腳插入三腳插座、萬能插蘇及拖把
- 萬能蘇或拖把插孔有鬆動現象不要使用
- 不要把拖把放在潮濕近水的地方使用
- 不要用拖把的軟電線將拖把掛起