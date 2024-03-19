北上買電器消委會籲注意 3 大事項 電壓一樣也不代表可安全在港使用

香港的物價越來越貴，不少香港人會選擇北上消費。北上消費不單止方便，另外價錢還要比香港便宜，尤其是不少的家電用品在中國內地購買都比香港平，兩地價格差距隨時可達數倍，再加上網購成風，要在香港買到中國內地的電器已經非常方便。 然而在便宜、方便的背後，是否又有著甚麼風險？近年在新聞上亦不時出現與電器相關的家居意外，很多時侯就是使用不合安全規格的電器所致。早前消委會發布了北上買電器的注意事項，各位北上消費前都可以參考一下。

購買內地電器注意事項、必要時要看這個認證 怎樣可以購買又安全又有保證的家電？根據消委會提供的注意事項，首先要細心地揀選、留意店舖信譽，例如留意店舖既評分、用戶評價及銷量。當然未足夠，另外要注意該產品有否「3C認證」。 3C認證是中國強制性的產品認證，電器必須經國家指定的認證機構認證合格，符合法定質量標準，有相關證書和加上認證標誌後，才可以出廠、進口、銷售等。所以大家購買前可詢問賣家能否提供3C認證的編號，證明電器已經通過中國內地的安全測試。



3C 認證的圖樣（圖 HKTDC）