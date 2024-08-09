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科技
2024-08-09 04:31:35
日報

北京直擊｜小米SU7全自動化車廠 感受推背加速力

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小米汽車工廠

小米汽車工廠大堂天花掛有一部SU7。

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小米首部電動車SU7於今年3月發布，引起車壇哄動，這部小米用上3年時間自行開發的電動轎跑，於北京建設廠房生產。早前記者曾現場直擊這個全自動化的車廠，深入了解這部話題電動車的誕生過程及設計理念。

小米行政總裁雷軍在2024年度演講中，講述他如何由零開始打造出SU7電動車，更提及為造車付出的努力，以及過程中遇到的艱辛和挑戰，他甚至親自試駕不同的車子，去學賽車、玩飄移。雖然SU7在交付後評價有讚有彈，不過由門外漢到成功研發出一部電動車，確實是值得敬佩。

小米汽車工廠

設有展館介紹SU7的汽車底盤、引擎、材質、自動駕駛等工藝及技術。

小米 SU7

車廠內禁止拍攝，從官方圖片可見全自動化的製作過程。

機械人主導工廠

小米在北京亦莊自設汽車工廠，公眾都可以預約參觀。佔地約71.8萬平方米，廠內建有6個獨立車間廠房，進行壓鑄、沖壓、焊接、塗裝、組裝及製造電池，還有29個研發實驗室。車廠內共有超過700部機械人，關鍵工序幾乎全由機械人自動化，令製作過程更快捷，裝嵌也更準確，並透過AI等技術去監測出品，每76秒就能生產一部車。

交付前需要通過不同測試，包括在長2.5公里、涵蓋18種測試路況的跑道試車。今次參觀有機會坐上SU7 Max，感受0至100km/h的極速彈射起步，推背感相當強勁，坐在後座轉彎略為傾側，乘坐空間亦稍嫌不足。考慮SU7車價才21.6萬人民幣起，而且配置豪華齊全，這部「保時米」總有一定吸引力。

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小米汽車工廠

北京亦莊小米汽車工廠設有測試跑道，可供體驗及試車。

小米 SU7

親身坐上小米SU7，配置豪華齊全。

小米超跑首次現身

雷軍更宣布推出一部SU7 Ultra概念車，打造全球最快四門跑車。100%碳纖打造，首次使用小米超級引擎V8s，全車3引擎最大馬力為1548PS，0至100加速只需1.97秒，極速突破350km/h。他揚言於今年10月挑戰德國紐布靈北環賽道，相當誇張！

小米同時秘密籌備第二部電動車，代號為MX11的SUV，測試車早前在街上被捕獲，而在車廠中見到一部偽裝車，有傳這部SUV將於明年亮相。SU7何時推出國際版以及來港發售，亦暫時未有任何消息。

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