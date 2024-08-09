北京直擊｜小米SU7全自動化車廠 感受推背加速力

小米首部電動車SU7於今年3月發布，引起車壇哄動，這部小米用上3年時間自行開發的電動轎跑，於北京建設廠房生產。早前記者曾現場直擊這個全自動化的車廠，深入了解這部話題電動車的誕生過程及設計理念。

小米行政總裁雷軍在2024年度演講中，講述他如何由零開始打造出SU7電動車，更提及為造車付出的努力，以及過程中遇到的艱辛和挑戰，他甚至親自試駕不同的車子，去學賽車、玩飄移。雖然SU7在交付後評價有讚有彈，不過由門外漢到成功研發出一部電動車，確實是值得敬佩。