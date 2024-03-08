升級Leica Summilux攝力 Xiaomi 14 Ultra影友機王新高度

自從小米與Leica建立深度合作以來，去年初憑藉搭載Leica光學鏡頭的Xiaomi 13 Ultra的優秀拍攝性能，可謂驚為天人。早前官方更直接宣布於北京設立光學研究所，而雙方孕育的首個「結晶體」，正是年度旗艦手機Xiaomi 14 Ultra。新機搭載升級Leica Summilux後置4鏡組合，最新1吋Sony LYT-900感光元件，配合隨買機附贈的「攝影套件」，裝嵌機殼、攝影手柄及鏡頭環，Xiaomi 14 Ultra即時幻變成Leica相機，相信各位影友肯定有feel！

Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/

12-120 ASPH. 令人驚豔

Xiaomi 14 Ultra配備全面升級的Leica全50MP像素四鏡頭配置，焦距範圍遠達12mm到120mm。其23mm焦距廣角主鏡，採用1吋Sony LYT-900 CMOS，動態範圍高達14EV，又提供f/1.63至f/4.0無段可變光圈，在不同場景下均可做到無縫曝光調節。另有75mm浮動長焦鏡頭及120mm潛望鏡，前者加入長焦微距功能，光圈增大至f/1.8；後者光圈也擴大至f/2.5，還配備採用IMX858的12mm超廣角鏡頭。鏡頭組合較上代整體進光量大幅提升，成像更清晰銳利。主鏡支援4K 120fps拍攝及5倍慢動作效果，而在4K解像度下，能以60fps做到全範圍縮放。如採用最新MasterCinema電影模式攝錄，更能炮製10bit色深和Rec.2020色域打造的HDR影片。