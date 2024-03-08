升級Leica Summilux攝力 Xiaomi 14 Ultra影友機王新高度

自從小米與Leica建立深度合作以來，去年初憑藉搭載Leica光學鏡頭的Xiaomi 13 Ultra的優秀拍攝性能，可謂驚為天人。早前官方更直接宣布於北京設立光學研究所，而雙方孕育的首個「結晶體」，正是年度旗艦手機Xiaomi 14 Ultra。新機搭載升級Leica Summilux後置4鏡組合，最新1吋Sony LYT-900感光元件，配合隨買機附贈的「攝影套件」，裝嵌機殼、攝影手柄及鏡頭環，Xiaomi 14 Ultra即時幻變成Leica相機，相信各位影友肯定有feel！
Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/
12-120 ASPH. 令人驚豔
Xiaomi 14 Ultra配備全面升級的Leica全50MP像素四鏡頭配置，焦距範圍遠達12mm到120mm。其23mm焦距廣角主鏡，採用1吋Sony LYT-900 CMOS，動態範圍高達14EV，又提供f/1.63至f/4.0無段可變光圈，在不同場景下均可做到無縫曝光調節。另有75mm浮動長焦鏡頭及120mm潛望鏡，前者加入長焦微距功能，光圈增大至f/1.8；後者光圈也擴大至f/2.5，還配備採用IMX858的12mm超廣角鏡頭。鏡頭組合較上代整體進光量大幅提升，成像更清晰銳利。主鏡支援4K 120fps拍攝及5倍慢動作效果，而在4K解像度下，能以60fps做到全範圍縮放。如採用最新MasterCinema電影模式攝錄，更能炮製10bit色深和Rec.2020色域打造的HDR影片。
特別一提，選購Xiaomi 14 Ultra的朋友，會隨機附上「攝影套件」，內含仿手機外觀的機殼、加入兩級快門按鈕、變焦控制桿、錄製按鈕和旋鈕的攝影手柄，以及3款用來點綴鏡頭組的轉接環。當中手柄更可當成外置充電池，提供額外23%的手機電量，唔錯！
荔枝素皮機身 龍晶陶瓷玻璃面板
外觀方面，新機採用高強度鋁合金框架、耐磨度強6倍的荔枝素皮機身，屏幕則是訂制級C8 WQHD+ 6.73吋AMOLED挖孔屏，提供1至120Hz可變更新率和3,000nits峰值亮度。而且今代屏幕換上自家研發、耐摔程度極強的龍晶陶瓷玻璃面板，使用手機更安心。其餘規格方面，此機搭載最強高通S8 Gen 3晶片、16GB+512GB超大儲存和支援90W快充5,000mAh電池，實屬頂配。售價方面，附送「攝影套件」的Xiaomi 14 Ultra售8,999港元，3月15日下周五上市。
同場加映：Xiaomi 14一併應市
伴隨新機上市，同樣用上S8 Gen 3的標配版Xiaomi 14也同樣供港。此機採用略小6.36吋120Hz可變更新率LTPO AMOLED挖孔屏、12GB+512GB儲存與4,610mAh電池。Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.6-2.2/14-75 ASPH.三鏡攝力則提供Light Fusion 900感光元件主鏡，光圈略小的75mm浮動長焦與14mm超廣角鏡，取消攝望式遠攝鏡。售價方面，Xiaomi 14售5,999港元，一樣下周五開賣，訂價更加實惠。