厚度僅9.9毫米 堪稱最薄大摺 HONOR Magic V2 省招牌！

HONOR自高調攻港以來，動作多多，昨日更宣布旗艦級HONOR Magic V2正式上市。新機亦是全球首部厚度低於1厘米的內摺屏手機，基於自家鉸鏈結構下加入嶄新技術，壓縮轉軸厚度，難怪淨重231克，比上代Magic Vs足足輕30克，果然係新一代省招牌之作！

魯班鈦金鉸鏈與盾構鋼技術 要解決摺屏手機最關鍵的厚度問題，講求摺位轉軸的工藝。上代HONOR Magic Vs已應用榫卯一體成型的魯班鉸鏈架構，令鉸鏈軸蓋和鉸鏈本體融合，從而減少零件內部空間。今代更進一步，軸承採用較不銹鋼輕42%的鈦合金作材質，本體更換上自家研發的盾構鋼，官方指能成功將厚度降至9.9毫米，兼通過SGS認證40萬次摺疊，極其耐用。