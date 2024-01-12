厚度僅9.9毫米 堪稱最薄大摺 HONOR Magic V2 省招牌！

HONOR自高調攻港以來，動作多多，昨日更宣布旗艦級HONOR Magic V2正式上市。新機亦是全球首部厚度低於1厘米的內摺屏手機，基於自家鉸鏈結構下加入嶄新技術，壓縮轉軸厚度，難怪淨重231克，比上代Magic Vs足足輕30克，果然係新一代省招牌之作！
魯班鈦金鉸鏈與盾構鋼技術
要解決摺屏手機最關鍵的厚度問題，講求摺位轉軸的工藝。上代HONOR Magic Vs已應用榫卯一體成型的魯班鉸鏈架構，令鉸鏈軸蓋和鉸鏈本體融合，從而減少零件內部空間。今代更進一步，軸承採用較不銹鋼輕42%的鈦合金作材質，本體更換上自家研發的盾構鋼，官方指能成功將厚度降至9.9毫米，兼通過SGS認證40萬次摺疊，極其耐用。
2.72毫米激薄青海湖雙電池
在電池方面，由於要兼顧雙屏幕的使用量，一般較直屏手機耗電。廠方為HONOR Magic V2每邊各配置一塊青海湖電池，卡片形狀平均厚度僅2.72毫米，能為用家提供高達5,000mAh高電池容量及支援66W快充，增加新機的續航能力。其他規格方面，此機採用同樣120Hz更新率、6.43吋OLED內屏和7.92吋OLED外屏，搭載高通S8 Gen 2、16GB+512GB儲存，性能強勁。而後置三鏡布局具有雙50MP像素主鏡，其「鷹眼系統」能靈敏追焦，影相時更善用雙屏優勢提供「邊拍邊選」，令後製更得心應手。備有絨紫、雅黑及絨黑3款的HONOR Magic V2，售10,999港元，即日上市。
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