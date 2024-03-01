原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出 價錢親民？

原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？

OnePlus Ace3手機《原神》刻晴定製版，較早前先在內地推出。國行版原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版提供 16+512 儲存配置，售價為3,399人民幣（約3,770港元）。原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版將在下周二（3月 5日）正式出貨。 「數碼閒聊站」在社交平台展示了多組 OnePlus Ace3《原神》刻晴定製版實機照片，可看到裝置除用上《原神》人氣角色「刻晴」紫色元素製成機身，手機機殼又刻上藝術風濃厚「雷楔」蝕刻，將人物特色完美糅合至智能手機當中。

配件豐富包括Q版徽章及手機支架 Ace3《原神》刻晴版手機繼續配備豐富配件，包括以人氣角色「刻晴」為主題的紫色 100W 閃充跟 T 型充電線，專屬保護殼、角色立牌、手機支架，馬口鐵跟金屬 Q 版徽章、主題海報、貼紙跟「雷楔」外觀拔卡針，包裝盒更可化身「刻晴」主題收納台，收藏價值更高。