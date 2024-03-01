熱門搜尋:
保暖方法 買家印花稅 奧斯卡2024 財政預算案2024 大光麵 撤辣 煙草稅 李龍基 垃圾徵費 好去處 網上熱話 長者醫療券 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-03-01 06:00:00

原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出 價錢親民？

分享：
原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？

原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？

OnePlus Ace3手機《原神》刻晴定製版，較早前先在內地推出。國行版原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版提供 16+512 儲存配置，售價為3,399人民幣（約3,770港元）。原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版將在下周二（3月 5日）正式出貨。

「數碼閒聊站」在社交平台展示了多組 OnePlus Ace3《原神》刻晴定製版實機照片，可看到裝置除用上《原神》人氣角色「刻晴」紫色元素製成機身，手機機殼又刻上藝術風濃厚「雷楔」蝕刻，將人物特色完美糅合至智能手機當中。

原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？

配件豐富包括Q版徽章及手機支架

Ace3《原神》刻晴版手機繼續配備豐富配件，包括以人氣角色「刻晴」為主題的紫色 100W 閃充跟 T 型充電線，專屬保護殼、角色立牌、手機支架，馬口鐵跟金屬 Q 版徽章、主題海報、貼紙跟「雷楔」外觀拔卡針，包裝盒更可化身「刻晴」主題收納台，收藏價值更高。

OnePlus Ace3《原神》刻晴定製版具備 16+512 儲存配置，其他機身規格跟原版一樣，包括採用高通 8G2 晶片組，畫面為 6.78 吋 2,780 x 1,264 解像度 OLED 螢幕，內置 5,500mAh 電池及支援 100W 閃充。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？ 原神手機 OnePlus Ace3刻晴定製版 3月5日推出價錢親民？
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受