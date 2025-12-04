原神手機OnePlus Ace 6T曝光　神里綾華主題周邊大放送

12月3日，OnePlus 將於國內推出次旗艦新作 OnePlus Ace 6T 手機，其將配備最新 8G5 晶片、跟 8K 大電池等強勁配置。同時品牌尚加推 OnePlus Ace 6T 的《原神》訂製版手機，並率先披露產品外觀跟內容配置。

據 OnePlus「一加手機」官方微博帳號資訊，OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機，將以旅行手提箱式珍藏禮盒設計，精美設計且內附豐富精品及隨機配件。

可換角色卡片保護殻

OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機以人氣角色「神里綾華」為主題，採用源於角色設計元素的「雪霽藍」限定配色，並於機背加入「白鷺公主」專屬紋理。