科技
2025-12-04 14:15:00

原神手機OnePlus Ace 6T曝光　神里綾華主題周邊大放送

OnePlus Ace 6T 《原神》訂製版手機詳情披露！人氣角「神里綾華」主題、設計/配件/週邊一文睇清

12月3日，OnePlus 將於國內推出次旗艦新作 OnePlus Ace 6T 手機，其將配備最新 8G5 晶片、跟 8K 大電池等強勁配置。同時品牌尚加推 OnePlus Ace 6T 的《原神》訂製版手機，並率先披露產品外觀跟內容配置。

據 OnePlus「一加手機」官方微博帳號資訊，OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機，將以旅行手提箱式珍藏禮盒設計，精美設計且內附豐富精品及隨機配件。

可換角色卡片保護殻

OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機以人氣角色「神里綾華」為主題，採用源於角色設計元素的「雪霽藍」限定配色，並於機背加入「白鷺公主」專屬紋理。

配件部份，OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機亦將加入豐富角色元素，包括限定色 100W 超級閃充及充電線、可換角色卡片保護殻，跟日本刀設計拔卡針等。

有特別訂製布公仔

包裝附設「神里綾華」主題精品，則有Q版表情貼、人物徽章、紀念鐳射票、可套上保護殼的主題角色卡、角色阿加力立牌套件，跟特別訂製布公仔等。

Mobile Magazine 短評：與品牌其他訂製版產品一樣，這次 OnePlus Ace 6T 原神訂製版手機同樣提供豐富配件、精美周邊及高完成度訂製外觀，收藏價值滿滿。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

