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科技
2024-06-07 15:00:00

友和激安祭中港台品牌減價優惠　momax空氣清新機16折、vivo手機$1,698

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友和618激安祭，即日起至6月28日推出不同國家品牌的優惠。

友和618激安祭，即日起至6月28日推出不同國家品牌的優惠。

友和YOHO現正舉行618激安祭，即日起至6月28日，連續四個星期推出不同國家品牌的優惠，包括日、韓、歐美、中港台等地，人氣產品及優惠分別於每周輪流上線。想買家庭電器或電子產品，不妨看看有冇心水！

6月8日起為中港台品牌周，友和有多款電器斷崖式劈價發售。 Momax空氣淨化機、小米投影機及TCL智能電視均有優惠。 友和優惠產品由家庭電器、電腦及手機均有減價。

中港台品牌優惠

友和YOHO 618 激安祭第二站有中港台人氣品牌產品折扣，包括TCL、Edifier、Acer、Momax、GMK、Xiaomi等產品，更有「斷崖式」減價。Momax IoT智能紫外光負離子空氣淨化機，原價$2980，16折後減至$480；Momax Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機，原價$2680減至$1380；TCL P745系列的55吋LED 4K智能電視機，原價$6480，現優惠價$2890。

智能手機方面有vivo Y78，65折後只需$1,698，二千有找相當抵玩。另外一部平價筆記型電腦Chuwi GemiBook X Pro亦值得入手，只需$2,038，適合處理簡單文書工作。

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另外由即日起至6月18日，凡購買Rakuten KOBO全新系列的電子書，包括KOBO Libra Colour、KOBO Clara Colour、KOBO Clara BW，將額外獲送$150電子書券，限量獎賞切勿錯過。

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