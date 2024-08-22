友和電腦節2024低至45折優惠　MSI電競顯示器$699最抵買（內附連結）

一年一度的友和YOHO電腦節即日開始，無論是文書商務還是電競用途，所有電腦產品一應俱全。精選產品包括Acer Swift Go 14筆記型電腦，原價$8998，優惠價$5038；Lenovo ThinkBook 14 Gen 6筆記型電腦原價$8798，優惠價$5888。MSI G24C4 E2 24吋曲面電競顯示器更低至$699有售，購買Thrustmaster T300 RS (GT Edition) 賽車方向盤，減價至$3799，仲送Thrustmaster TH8S Shifter手波箱，價值$899。

大學生及教職員禮遇

由即日起至9月30日，在校或已獲取錄的學生及教職員以大學或大專院校電郵登記成為友和YOHO會員，即可獲取合共$620優惠。其中包括兩個優惠碼及$520信用卡優惠，購買數碼娛樂、電腦產品、生活電器、美容及護理儀器，滿$1000即可扣減$50。

使用信用卡或電子支付工具消費，即場再享折上折，以中銀信用卡買滿$2,000減$120，另有Mastercard、Alipay等不同優惠，詳情可於官網瀏覽。