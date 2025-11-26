友和黑色星期五優惠4日閃購低至1折　iPhone 17 Pro都有得減

友和YOHO「Black Friday & Cyber Monday 4日閃購」將於11月27日晚10時起隆重舉行，一連4日超筍閃購包括Apple iPhone最新系列、Dyson及Philips秋冬保暖家電等等，限量優惠價發售，以匯豐信用卡$150優惠碼更有折上折優惠。

黑五精選產品優惠價 由11月27日至30日每晚10時開放激抵閃購，涵蓋美容護膚、秋冬保暖家電、數碼娛樂、潮流好物、手機、電腦週邊等產品，限量發售。 友和YOHO Black Friday Cyber Monday每日閃購焦點每日不同，包括有11月27日黑五美容盛典有FOREO LUNA 3潔面儀，原價$2090優惠價$688；11月28日黑五家電狂歡Samsung Q61D系列43吋QLED 4K智能電視原價$6480，優惠價$3799；Panasonic空氣淨化窗口式浴室寶原價$3280，優惠價$1950。 11月29日黑五潮流特區有Creatulize智能殺菌消毒除蟎器，原價$1399，優惠價$899；11月30日網一數碼狂熱有Apple iPhone 17 Pro 256GB略減至$9199、Apple AirPods Pro 3耳機$1799；減得較多有Marshall Stockwell II藍牙喇叭原價$2499，優惠價$1399；Bowers & Wilkins降噪耳機25折，$499有交易。

滙豐信用卡減$150 即日至11月30日期間，於友和YOHO網站使用滙豐信用卡單一消費滿$2000，輸入優惠碼「HSBC2025」，可享$150折扣優惠，全網產品包括閃購活動都可用。另外賺取雙倍積分，滙豐信用卡持卡人買$1=2分，每200積分就可以當$1使用。

