友和12周年感恩節3.13壓軸閃購　Apple產品減$800、$12必搶產品 （內附連結）

友和YOHO 12周年感恩節連日舉行「激筍閃購」反應熱烈，壓軸閃購將於3月13日晚上10點正式登場，終極暢銷產品優惠（按此），重量級品牌包括有Apple、Dyson、Marshall等暢銷產品，亦有一系列$12必搶產品，限時24小時。

暢銷產品優惠 友和精選Apple、Dyson、Sony、LG、KOBO、Marshall、Foreo、ghd、Medicube等重量級品牌，推出多款暢銷產品限時震撼價，Apple產品最多減逾$800，另有LG明星抽濕機減逾$1500、Philips RO飲水機等，以FPS結賬更可享額外3%折扣。

春夏必備抽濕機 迎接春夏季節，Dyson、LG、三菱等品牌多款抽濕機、空氣清新機、風扇等應季產品超筍價發售，包括LG變頻離子殺菌SmartThinQ智能抽濕機閃購價$3680、Dyson Pure Cool TP00二合一風扇空氣清新機閃購價$2368、Aurabeat ALC-M2 AG+ FamilyGuard醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機閃購價$699，減超過$3000。

必搶$12潔膚儀 最強優惠還有原價高達$999產品，以$12超抵價限量發售，數量有限。包括Emay Plus淨透潔膚儀（原價$999）、Sanki山崎X日本P助兔兔迷你攪拌機（原價$499）、Remington HC5018理髮器 （原價$338）、YOHO小涼伴LED手提式風扇（原價$169）、Aurabeat AIRCON-AF AG+銀離子抗菌納米濾網（原價$168）、Petkit Fresh Nano可調角度貓碗 （原價$109）及Mr&Mrs Fragrances驅蚊香薰膠囊（原價$59）。