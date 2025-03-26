友和YOHO開倉一連五天優惠低至$99起　iPhone、MacBook都有減（內附連結）

電子產品家電減價 精選家品包括Aurabeat空氣淨化機，原價$1280，37折後只需$499；IRIS OHYAMA循環扇原價$498，優惠價$299。另有多款熱門產品如Phone 15 Pro Max 512GB智能手機亦有略減，原價$11899現售$9999；MacBook Air 15吋M2 8GB版本原價$11999，65折現價$7899。另有其他Apple產品如Apple Watch、AirPods 4，以及小米、HONOR、Vivo等多款手機有減價。

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